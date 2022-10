Verein Eurovapor wird 60 Jahre alt

Eisenbahn Sie erhalten historische Züge: Der Verein Eurovapor ist 60 Jahre alt Einige Wagen und Fahrzeuge des Vereins sind im Locorama Romanshorn und in Sulgen abgestellt. Markus Bösch 13.10.2022, 16.10 Uhr

Die Ostschweiz als Mekka für historische Bahnfahrzeuge: Auch der Verein Eurovapor mit Stephan Schnyder und Edith Gasser sind mit von der Partie. Bild: Markus Bösch

Die Loknummer 23058 ist im deutschen Heilbronn stationiert, die C 5/6 2969 «Elephant» in Sulgen. Beides sind ehrwürdige und grosse Dampflokomotiven. Und wenn sie unterwegs sind, haben sie auch mal den Barwagen F2 17122 oder den Leichtstahlpersonenwagen AB4ü 3750 angehängt. Der Letztere wiederum ist zusammen mit dem EWI B 472 «GoldenPass»-Wagen und dem Triebwagen BDe ¾ 43 – sprich dem «Möhl-Apfelsaft-Express» – im Locorama Romanshorn abgestellt.

Und in eben der Eisenbahn-Erlebniswelt sind zwei der zahlreichen Bahnenthusiasten immer wieder anzutreffen: Stephan Schnyder wohnt seit drei Jahren in der Hafenstadt und ist seit Anfang 2022 Aktuar im Verein Eurovapor. Seit 14 Jahren ist Edith Gasser aus Zürich Kassierin des Vereins, der seinen Sitz in Weinfelden hat.

Gutes Einvernehmen

Sie war bis zu ihrer Pensionierung bei der Telecom SBB zuständig für das Bestellwesen Ost. Schnyder arbeitet in der SBB-Betriebszentrale Ostschweiz am Flughafen und ist Operativer Leiter Technik in der Abteilung Operations Management Center (OMC): «Ich bin eigentlich bahnangefressen seit meiner Kindheit. Beim Verein habe ich vor einem Jahr bei der Website mitgeholfen, jetzt bin ich Aktuar.»

Und beide sagen unisono, dass der Verein «Historisches erhalten will, um für die Fans die Züge fahren lassen zu können, indem spannende und spezielle Ausflüge mit altem Wagen- und Lokmaterial organisiert werden. Während die grosse Dampflok 23058 in Heilbronn, die C5/6 2969 und die Wagen in der Lokremise Sulgen stehen, ist der Verein froh um das Mietverhältnis mit dem Locorama:

«Beide bestätigen ein gutes Einvernehmen mit den Mitarbeitern vor Ort.»

45 legen Hand an

370 Mitglieder zählt der Verein, etwa 45 davon stehen bereit für freiwillige Einsätze bei Fahrten in der Gastronomie, in der Zug und Reisebegleitung und als Lokführer. Und einige sind regelmässig dafür besorgt, dass die Fahrzeuge immer wieder betriebsbereit sind: «Das braucht Leidenschaft, Engagement und eben viel Zeit, Jung und Alt legt Hand an. Denn diese Züge wollen bewegt werden, sollen den Gästen das (langsame) Reisen ermöglichen.»

So wird am 22. Oktober eine Rundreise von Romanshorn über Hinwil, Bauma und das Toggenburg angeboten. Am 5. November folgt eine Raclette-Rundfahrt im nostalgischen Extrazug mit einem Mitropa-Speisewagen der Haltinger Speisewagenfreunde (HSF) und mit Wagen des Depots und Schienenfahrzeuge Koblenz (dsf). Und als Jahresabschluss geht es am 27. November mit den Chlausfahrten an den Bischofszeller Adventsmarkt.

Weitere Informationen unter www.eurovapor.ch