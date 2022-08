Mieter in Romanshorn erhält Notwohnung

Drama Romanshorner Mieter in Not erhält in letzter Sekunde Übergangswohnung – doch jetzt muss voraussichtlich alles ultraschnell gehen Am Mittwoch droht dem 69-Jährigen die Zwangsräumung. Bis dahin muss er seine Siebensachen gezügelt haben, was nicht nur wegen seines Klaviers eine Herausforderung für alle Beteiligten wird. Markus Schoch Jetzt kommentieren 29.08.2022, 17.38 Uhr

Herr B. hat bis heute keine Zeit gefunden, sich richtig einzurichten. Bild: Markus Schoch

Herr B. (Name der Redaktion bekannt) kann aufatmen. Er steht am Mittwoch nicht auf der Strasse. Ende August läuft sein Mietvertrag aus. Er hat zwar trotz intensiver Suche immer noch keine neue Wohnung gefunden. Die Stadt Romanshorn hat dem 69-Jährigen in den letzten Tagen aber eine Bleibe vermittelt, zumindest für zwei Monate. Zur Verfügung stellt sie ihm die Sozialinstitution Betula. Es sind zwei Zimmer in einer Liegenschaft ganz in der Nähe.

Herr B. hat das Angebot nur widerwillig angenommen. Zuerst schlug er es sogar kategorisch aus. Noch am Montagmorgen sagte er, dass er auf diese Art von Hilfe gerne verzichte. Wenige Stunden später beugte er sich der Realität. Er sagt: «Ich hatte keine andere Wahl mehr. Die Zeit läuft mir davon.»

Die neue Wohnung ist kleiner und liegt im ersten Stock

Sein Problem mit der Notwohnung: Sie hat eineinhalb Zimmer weniger als diejenige, die er heute hat. Herr B. fragt sich, wo er all sein Hab und Gut unterbringen soll.

«Ich brauche sicher noch eine Garage.»

Dann weiss er auch nicht, wie er sein Klavier die enge Treppe hoch in den ersten Stock bringen soll – und zwei Monate später wieder runter. «Ich brauche einen Lift. Wer soll das zahlen?» Herr B. sieht sich ausserstande, selber die Kosten zu übernehmen. Er lebt von 2900 Franken im Monat.

Herr B. macht sich Sorgen wegen seines Klaviers. Bild: Markus Schoch

Seine grösste Sorge: Es wird immer enger für ihn. Im schlimmsten Fall droht Herr B. bereits am Mittwoch um 12 Uhr die Zwangsräumung. Ob es tatsächlich so schnell geht, entscheidet das Gericht. Der Vermieter hatte einen Antrag auf unverzügliche Vollstreckung der Ausweisung gestellt.

Das Urteil werde ihm voraussichtlich am Dienstag oder Mittwoch zugestellt, sagt der Vermieter. Er will nicht länger warten. Ihm ist der Geduldsfaden längst gerissen. Herr B. habe mittlerweile acht Monate Zeit gehabt, sich etwas Neues zu suchen. Lehnt das Gericht die Forderung des Vermieters ab, bekommt Herr B. einen Aufschub von etwa vier bis sechs Wochen, was für den Vermieter ein Problem wäre. Er hat die Wohnung auf den 1. September bereits wieder vermietet.

Stadt hilft Herrn B. beim Zügeln

Herr B. ist am Ende seiner Kräfte. Er sagt:

«Ich muss schauen, dass ich nicht durchdrehe. Ich weiss bald nicht mehr, wer ich bin.»

Er schlafe nur noch schlecht. «Wie soll ich das alles schaffen? Ich brauche Unterstützung beim Zügeln.» Doch er ist nicht allein. Die Stadt hilft ihm, den Umzug zu organisieren. Und sie sucht eine Lösung, wenn es wirklich sehr schnell gehen müsste, sagt Rolf Müller von der Kommunikationsstelle.

Herr B. weiss, dass alle von ihm erwarten, dankbar zu sein. Nur fällt es ihm schwer, Merci für ein Geschenk zu sagen, dass er nie wollte. Alle würden sagen, er sei selber schuld an seiner Situation. Doch das stimme nicht. Er müsse sich nichts vorwerfen lassen. «Ich will nur mein Leben leben und unabhängig sein. Ich habe das Recht, irgendwo zu sein.»

