Drama «Fühle mich stigmatisiert, wie jemand ohne Aufenthaltsbewilligung»: Romanshorner Mieter zieht mit Verspätung aus Wohnung aus und kassiert wohl saftige Busse Herr B. sollte Mitte letzter Woche aus seiner Wohnung in Romanshorn ausziehen. Dies ist ihm mit Hilfe einer Umzugsfirma mit Verspätung gelungen. Trotz Vereinbarung mit der Kantonspolizei Thurgau droht ihm jetzt ein saftiges Bussgeld für die verspätete Wohnungsabgabe. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 06.09.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Umzug von Herrn B. ist trotz Absprache mit Verspätung erfolgt. Das bleibt für ihn nicht ohne Konsequenzen. Bild: Urs Jaudas / KEYSTONE

Der Mieter Herr B. musste letzte Woche aus seiner Wohnung in Romanshorn ausziehen (unsere Zeitung berichtete). Er hat sowohl mit der Kantonspolizei Thurgau als auch mit dem Vermieter eine Abmachung für die Wohnungsabgabe getroffen. Vereinbart war, dass Herr B. am letzten Mittwoch bis spätestens 23.59 Uhr aus seiner Wohnung auszieht und sie komplett gereinigt hat. Doch die Umzugsfirma schätzte dieses Vorhaben letzte Woche als unrealistisch ein – und so ist es gekommen.

Der Romanshorner hat Glück im Unglück, denn ihm hätte auch eine Zwangsräumung durch die Polizei drohen können. Herr B. hat sich wegen der verspäteten Wohnungsabgabe noch mal bei der Polizei gemeldet und konnte mit ihnen eine neue Vereinbarung treffen. Die Polizei gewährte ihm einen Tag Verlängerung aufgrund eines Entscheids des Bezirksgerichts Arbon, in deren Auftrag die Kantonspolizei die Mieterausweisung durchführt. Bei Gericht heisst es: «Mit Entscheid vom 31. August hat das Bezirksgericht Arbon die Ausweisung des Mieters verfügt.»

Herr B. will seine Busse nicht bezahlen

Da Herr B. kein gutes Verhältnis zu seinem ehemaligen Vermieter hat, ist die Schlüsselabgabe für die Wohnung durch die Polizei letzten Freitagvormittag erfolgt. Herr B. ist froh, dass er draussen ist. Er sagt:

«Meine Wohnung hat an der Aussenwand Schimmel. Es war also höchste Zeit zu gehen.»

Trotz neuer Vereinbarung mit der Polizei muss Herr B. nun die Konsequenzen für die verspätete Wohnungsabgabe tragen: ein Bussgeld. Wie hoch der Betrag genau ausfallen wird, ist derzeit noch unklar. Herr B. ist daüber verärgert: «In der Justiz kann man nie eine fünf gerade sein lassen.» Die Busse werde er nicht bezahlen.

Niemand hat sich bei Herrn B. gemeldet und ihm Hilfe angeboten

«Die Justiz ist hinterhältig und gemein», erklärt Herr B. Sein Dilemma sei vor allem juristischer Natur. Er glaubt, er könne vor Gericht nur verlieren. Er fragt sich:

«Was muss ich tun, damit meine Vorgeschichte meine Wohnungssuche nicht negativ beeinflusst?»

Viele Personen haben die Berichte über ihn zwar in der Zeitung gelesen, aber helfen wolle ihm niemand.

Freundschaft zu sich selbst pflegen ist ihm wichtig

Der delogierte Mieter ist seit Ende letzter Woche in seiner neuen Notwohnung in Romanshorn untergekommen, die durch das Sozialamt finanziert wird. Solange er nach einer neuen Wohnung sucht, wird Herr B. – voraussichtlich die nächsten zwei Monate – in der Notunterkunft bleiben müssen. Das Sozialamt sagt:

«Grundsätzlich hat sich die Stadt Romanshorn freiwillig und aktiv engagiert. Wir hoffen, als Brückenbauer dazu beitragen zu können, die anspruchsvolle Situation zu verbessern.»

Herr B. erzählt weiter, dass er sich derzeit an der zu lauten Nachbarschaft störe. Trotz Unterstützung durch das Sozialamt fühlt sich Herr B. gekränkt. Er sagt:

«Ich fühle mich stigmatisiert, wie jemand ohne Aufenthaltsbewilligung.»

Trotz allem sei ihm nach dem Umzug eine grosse Last von den Schultern gefallen. Dennoch hadert Herr B. mit Problemen, wie zum Beispiel im Umgang mit seiner Einsamkeit. Er sagt: «Niemand fragt nach mir, darum ist es wichtig, dass ich eine gute Freundschaft zu mir selbst pflege.»

In seiner Notwohnung befinde sich derzeit die Mehrheit seines Besitzes in Umzugskartons. Er werde wohl eine Nacht durchmachen müssen, um alle seine Habseligkeiten auszupacken und einzuräumen. Er sagt: «Ich bin bereits auf der Suche nach einer eigenen Wohnung und habe auch eine in Aussicht.»

Herr B. lebt von der Hand in den Mund

Die neue Wohnung sei seinen Angaben zufolge bezahlbar und in einem ruhigen Quartier gelegen. Bisher war der Weg für eine neue Wohnung äusserst steinig, da Herr B. keine Referenzen vorweisen konnte. Mittlerweile habe sich dieses Problem geklärt. Ein Bekannter habe ihm eine persönliche Referenz geben können. Herr B. sagt:

«Dieses Mal darf es nicht schiefgehen.»

Herr B. ist von den ganzen Strapazen der letzten Wochen erschöpft. Nun könne er einen Moment durchatmen. Ihm ist aber klar: «Ich bin noch nicht aus dem Schneider.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen