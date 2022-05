Bodensee Spektakuläre Einwasserung der «Seerhein»: Nach 55 Jahren ist auf dem Bodensee wieder ein Schweizer Dampfschiff unterwegs Michael Müller hat sich seinen Traum vom eigenen Schiff erfüllt. Die «Seerhein» hat er mit Hilfe von Freunden während der Coronapandemie restauriert. Das Schiff hat ihn viel Zeit, Nerven und Geld gekostet. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.10 Uhr

Die Einwasserung des Dampfschiffs «Seerhein» im Zeitraffer. Video: Raphael Rohner

«Hoffentlich schwimmt de Siech.» Michael Müller schaut mit besorgtem Blick auf sein Dampfschiff «Seerhein», das in Gurten an einem Kran hängt und auf die Einwasserung wartet. An diesem trüben Dienstagmorgen laufen die letzten Vorbereitungen; Kapitän Dave Oser zeigt Schaulustigen das Schiff und sorgt dafür, dass die Musik hörbar ist, derweil Müller ins SRF-Mikrofon spricht. Um ihn herum das reinste Volksfest: Der Geruch von Bratwürsten liegt in der Luft, Kinder springen umher und ein Mann am Keyboard gibt von Wellerman bis «Junge komm bald wieder» von Freddy Quinn alle Seemannhits der letzten Jahrzehnte zum Besten.

Michael Müller gehört das Dampfschiff «Seerhein». Bild: Andrea Tina Stalder

Genau 55 Jahre zuvor, am 24. Mai 1967, war das letzte Dampfschiff auf dem Bodensee ausgewassert worden, die «Schaffhausen». Deshalb sollte die «Seerhein» exakt an diesem Datum wieder ins heimische Gewässer befördert werden. «Das war knackig», sagt Müller und meint damit, dass er und sein Team doch einige Nachtschichten einlegen mussten, um für den grossen Tag parat zu sein. Erst am Montag wurde die Dampfmaschine eingebaut, am Abend schon brachte ein Lastwagen das 111-jährige Dampfschiff dann per Sondertransport von Ermatingen nach Romanshorn. Für Michael Müller war das eine von vielen nervlichen Zerreissproben.

Mit Lastwagen und Eskorte durch den Thurgau

So angespannt, wie Michael Müller vor dem Sondertransport war, so gelassen waren der Chauffeur Martin Fuchs und seine Kollegen in den Begleitautos. «Ohne diese Ruhe kannst du den Job gar nicht machen», sagt einer. Völlig ruhig ziehen die Männer kurz vor der Abfahrt noch an ihren Zigaretten und klopfen Sprüche. Mittendrin Lukas, der Sohn von Michael Müller. «Fahr doch in der Lastwagenkabine mit, das erlebst du nur einmal im Leben», reden ihm die Männer zu, «eine solche Chance gibt es selten.» Trotzdem schaut der Bub im Primarschulalter skeptisch zum Vater, traut dem riesigen Gefährt mit Schiff obendrauf wohl nicht.

22 Tonnen schwer ist das Dampfschiff «Seerhein»: Am Dienstagmorgen findet in Romanshorn mit vielen Schaulustigen die Einwasserung statt. Bild: Raphael Rohner

Träge und langsam schlängelt sich am Montagabend der Lastwagen mit dem 18 Meter langen Schiff um Kreisel, Kurven und Kreuzungen über den Hügelzug von Ermatingen nach Romanshorn. Dabei ächzt das Schiff ab und zu, als ob es selbst die ganze Arbeit machen würde. Eingespielt wie ein Ballett auf Rädern, räumen die Männer in den Begleitfahrzeugen dem Dampfschiff den Weg frei, halten Autos an und montieren Vortrittsschilder und Strassenbienen ab. Chauffeur Martin Fuchs bleibt dabei ruhig, vertraut auf die Funksprüche seiner Kollegen und wirkt nicht das kleinste Bisschen nervös.

Das Dampfschiff «Seerhein» vor der Abfahrt: Es ist festgezurrt und parat für die Reise. Bild: Denis Nikocevic Begleitet von mehreren Fahrzeugen transportiert der Lastwagen das Schiff. Bild: Denis Nikocevic Bild: Denis Nikocevic Timon Bohler, der die Strecke geplant hat, fährt voraus und montiert Strassenschilder ab, denen das Dampfschiff in die Quere kommen könnte. Bild: Denis Nikocevic Chauffeur Martin Fuchs ist per Funk mit den Begleitfahrzeugen in Kontakt. Bild: Denis Nikocevic Fast schon am Ziel: Rund zwei Stunden nach Abfahrt trifft der Konvoi in Romanshorn ein. Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid Das Schiff ist 18 Meter lang und rund 5 Meter breit. Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid Chauffeur Martin Fuchs macht nach dem erfolgreichen Transport noch die letzten Handgriffe. Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid Haben das Dampfschiff sicher nach Romanshorn gebracht: Chauffeur Martin Fuchs und Streckenplaner Timon Bohler. Bild: Belinda Schmid Nach dem Transport steht das Dampfschiff für die Einwasserung bereit. Bild:Belinda Schmid Der Kran wird das Schiff ins Wasser heben. Bild: Belinda Schmid

In Romanshorn, wo das Schiff einen Platz im Haupthafen bekommen hat, empfangen Verwandte und Freunde den Konvoi auf dem Werftareal der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt (SBS). «Jedem noch so kleinen Ästchen ist er ausgewichen, das Schiff hat keinen einzigen Kratzer», lobt Michael Müller die Leistung des Chauffeurs. Müller selbst scheint noch nicht völlig erleichtert, aber zumindest ein wenig erleichterter. «Letzte Nacht hat er bestimmt kein Auge zugetan», meint seine Mutter. Schon als Vierjähriger habe Michael Müller seinen Koffer gepackt und sei mit dem Vater im Lastwagen nach Holland gefahren – Hauptsache Maschinen. Ein eigenes Schiff sei schon seit vielen Jahren sein grosser Traum gewesen.

Zum Glück Corona

Gekauft hat Michael Müller es vor über elf Jahren in Mulhouse. Für 20’000 Franken, meint er sich zu erinnern. «Als dieses alte Schiff vor meiner Firma abgeladen wurde, musste ich mir von meinen Mitarbeitern schon einige Sprüche anhören», es sei damals «sehr schlecht zwäg» gewesen. Das Schiff fristete die nächsten Jahre ein trauriges Dasein in einer Abstellhalle auf dem Gelände von Müllers Sanitärfirma in Ermatingen, zwischen Autopneus und anderem Gerümpel. Eigentlich habe er auch nicht mehr damit gerechnet, das Schiff jemals restaurieren zu können. Bis Corona kam. Und Dave Oser.

«Wissen Sie, das ist nicht nur eine Geschichte über ein Schiff, sondern auch eine über Menschen», sagt Oser. Er steht vor dem Schiff, das darauf wartet, ins Wasser gehoben zu werden, und zeigt auf die 3000 Nieten, die jede einzeln in Handarbeit ins Schiff geschlagen wurden. Seit 25 Jahren arbeitet Oser bei der SBS, ist seit zehn Jahren Kapitän. Als Corona kommt, steht die Schifffahrt auf dem Bodensee wie vieles andere still. Dann erinnert sich Oser an das Schiff seines alten Freundes. Er und seine zwangsbeurlaubten Arbeitskollegen fangen an, die «Seerhein» zu restaurieren. «Das hat uns allen während der Coronazeit eine Aufgabe gegeben und war extrem wichtig.»

Kapitän Dave Oser auf dem eingewasserten Dampfschiff «Seerhein». Bild: Andrea Tina Stalder

Für Michael Müller war es auch eine Zeit voller Entbehrungen, «die Belastung war teilweise hart an der Grenze». Nicht nur zeitlich, auch finanziell hat die Restauration des Schiffs ihm viel abverlangt: Einige hunderttausend Franken hat Müller ausgegeben. Spengler, Glaser, Maler, Schreiner, Schlosser, sogar Zimmerleute auf der Walz – sie alle arbeiteten am Schiff mit, sie alle musste Müller koordinieren. Am Dienstagmorgen sind viele von ihnen dabei, gehören zu den rund 60 Schaulustigen, die mit Schirmen und Regenjacken ausgerüstet am Ufer stehen, um zu sehen, wie die «Seerhein» ins Wasser gleitet.

Regen oder Tränen – Hauptsache Wasser

Punkt 10 Uhr ist es so weit: Zwei Alphornbläser spielen auf und der Kran beginnt zu brummen. Genau dann setzt auch der Regen ein, schwere Tropfen fallen auf die trübgraue Wasseroberfläche und die unzähligen Kameralinsen. Michael Müllers Kommentar: «Wasser ist immer gut.»

Zwei Alphornbläser begleiten die Einwasserung des Dampfschiffs mit feierlichen Klängen. Bild: Raphael Rohner Der Kran, der das Schiff ins Wasser hebt, erstreckt sich in den regnerischen Himmel. Bild: Andrea Tina Stalder Rund 60 Personen verfolgen die Einwasserung in Romanshorn. Bild: Raphael Rohner Der Kranführer steuert die 22 Tonnen schwere Ladung. Bild: Raphael Rohner Das Schiff ist eingewassert, noch hängt es an zwei Gurten am Kran fest. Bild: Andrea Tina Stalder Das Schiff ist eingewassert, jetzt stehen weitere Ausbauarbeiten und Abnahmeprüfungen an. Raphael Rohner

Während sich die «Seerhein» im Zeitlupentempo in den Himmel erhebt und wie ein Raumschiff durch die Luft schwebt, steht er mit seiner Tochter an der Hand ehrfürchtig da. Einmal wischt er sich über die Augen – es könnten Tränen oder Regentropfen sein. Die 22 Tonnen Schiff gleiten sanft und bedächtig ins Wasser. Geschafft. Für Michael Müller ist jetzt der Zeitpunkt, wo er langsam entspannen kann. Mit Dave Oser stösst er an, nimmt von Freunden und Verwandten Glückwünsche entgegen. Mittlerweile sind die Alphörner verstummt, der Mann am Keyboard setzt wieder an, singt irgendwann «My Heart Will Go On», den Titanic-Welthit. Die «Seerhein» schwimmt. Zum Glück.

Ein Schiff mit vier Namen Das 111-jährige Schiff «Seerhein» ist mit vielen Wassern gewaschen: 1910 hergestellt, fuhr es zuerst unter dem Namen «Mars» auf dem Vierwaldstättersee, ab 1918 als «Iseltwald» auf dem Brienzersee. Von 1969 bis 2010 gehörte es einem privaten Besitzer, der das Schiff als «Mary Ann» auf dem Murtensee nutzte. Dann entdeckte es Michael Müller in Mulhouse, kaufte es und baute es in den letzten zwei Jahren zu einem Hybrid-Dampfschiff um. Auf dem Schiff ist nicht wie zuvor ein Dieselmotor, sondern eine Dampfmaschine verbaut – eine 100-jährige, die von einem Schiff des schwedischen Königs stammt. Sie erzeugt Energie, welche in Batterien gespeichert wird. Diese Batterien treiben das Schiff letztendlich an. Für den Antrieb der Dampfmaschine wird Holz verbrannt, eine Tonne Holz sind für vier Stunden Fahrt auf dem See nötig. Kapitän ist Dave Oser, Heizer Michael Müller. Laut Michael Müller soll das Schiff ab Ende August 2022 für bis zu 40 Passagiere reservierbar sein. Bis dahin muss die «Seerhein» vollständig ausgebaut und auf dem Bodensee getestet werden und schliesslich die erforderlichen Abnahmeprüfungen bestehen. Weitere Informationen unter dampfschiff-seerhein.ch.

