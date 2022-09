Kinderkanti an der Kantonsschule Romanshorn

Bildung Primarschüler tauchen in die Welt der Wissenschaft ein Am Samstag waren 187 Viert- bis SechstklässlerInnen unterwegs in der Kantonsschule Romanshorn: Angesagt war die Kinderkanti. Markus Bösch 26.09.2022, 11.35 Uhr

Die Kinder konnten experimentieren. Bild: Markus Bösch

Für einige Kinder ging es am letzten Samstag bereits um 8.30 Uhr los, mit Fragen zum Geld, Italienisch oder Mikroskopie. Ausgeschrieben worden waren im Rahmen der Kinderkanti elf Angebote, für einmal war das philosophische Thema «Mensch und Technik» zu wenig gefragt, sodass sich die Kindergruppen vor allem auf naturwissenschaftliche Bereiche verteilten.

Zweimal pro Jahr geht die Einladung im Rahmen der offenen Kanti an die Primarschülerinnen der vierten bis zur sechsten Klasse: «Es kamen auch schon einige mehr, diesmal waren es 187 Mädchen und Buben. Wir sind allemal zufrieden und freuen uns jedes Mal über das Interesse», sagt Pius Geiger, der Leiter Administration an der Kantonsschule.

Kann man auf dem Mond Geräusche hören?

Es gehe ums Beobachten, Fragen und Verstehen und ganz grundsätzlich darum, die Neugierde der Kinder an verschiedenen Themen zu wecken, sagt Geiger. So ging es beispielsweise im Italienischkurs um Spaghetti, Pizza oder Gelato, um eine abwechslungsreiche Reise quer durch die italienische Kultur. In der Geografie faszinierte der Mond mit Experimenten rund um Krater, Gestein, um den Comic «Tim und Struppi fliegen zum Mond» und um die Frage, ob man auf dem Erdtrabanten Geräusche hören kann. Und in der Biologie machten sich elf Mädchen und ein Bub mit Lupe und Mikroskop auf die Suche nach belebten und unbelebten Objekten.