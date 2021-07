Romanshorn: Bewilligungsfähigkeit des «Pier 8590» schärfen

Romanshorn «Pier 8590»: Bewilligungsfähigkeit schärfen Die Stadt Romanshorn hatte Ideen zum Städtebauprojekt «Pier 8590» zur Vorprüfung eingereicht. Der Kanton Thurgau gab Feedback dazu. Um die Bewilligungsfähigkeit nun zu erhöhen, verbessert die Stadt Romanshorn sein Konzept. 14.07.2021, 16.55 Uhr

Viel Holz und nur auf einer Seite ein Geländer: Visualisierung der Studie der Josef Kolb AG. Bild: PD

(red) Der «Pier 8590» soll als Verlängerung der Hafenpromenade die Innenstadt mit dem See verbinden. Der Romanshorner Stadtrat hatte deshalb Mitte Mai 2021 Projektideen von drei örtlichen Ingenieurbüros zum Bau des mehreren hundert Meter langen Piers zur grundsätzlichen Vorprüfung der Bewilligungsfähigkeit eingereicht.

Kürzlich fanden zwischen kantonalen Stellen und der Stadt Gespräche dazu statt. Der Kanton signalisierte dabei keine kategorischen Einwände, schreibt die Stadt Romanshorn in einer Medienmitteilung. Er wies aber etwa auf die Standortgebundenheit, das nachzuweisende öffentliche Interesse sowie umfangreiche notwendige ökologische Ausgleichsmassnahmen hin.

Fünf Plattformen und nur 310 Meter lang: Der Steg Idee der Wälli AG Ingenieure. Bild: PD

Die Stadt interpretiert die Rückmeldungen in den Gesprächen als kritische, aber durchaus auch positive Feedbacks. Als Konsequenz des Austausches werde die Stadt zusammen mit einem Fachplaner an den genannten Punkten weiterarbeiten und das Konzept auf die Bewilligungsfähigkeit hin schärfen, heisst es in der Medienmitteilung. Aus diesem Grund habe die Jury auch noch kein Siegerprojekt bestimmt.

Alles fliesst: Das Ingenieurbüro Ribi und Blum AG sieht einen Pier mit geschwungenen Linien vor. Bild: PD

Ausführliche Pläne und Projektbeschriebe: www.romanshorn.ch/pier