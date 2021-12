Romanshorn «Gefangenen Ratschläge zu erteilen ist ein No-Go, denn die meisten sind an zu hohen Selbstansprüchen gescheitert»: Matthias Loretan kümmert sich auch in der Pension noch um das Seelenwohl Auch nach seiner Pensionierung als Leiter des Pastoralraums Altnau ist Matthias Loretan umtriebig. Heute leitet der ehemalige Diakon den Interreligiösen Arbeitskreis und ist als Seelsorger ganz nah bei jenen Menschen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Aylin Erol Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.20 Uhr

Matthias Loretan verknüpfte seine beiden Fachgebiete Medien und Theologie beispielsweise mit der «Radiopredigt» im SRF. Bild: Michel Canonica

Matthias Loretan, seit 2007 leben Sie im Thurgau, haben den Dialekt aber nicht angenommen. Das Walliser-Deutsch höre ich noch raus. Wo sind Sie zu Hause?

Matthias Loretan: An den unterschiedlichen Stationen meines Lebens fühlte ich mich bald zu Hause: in Brig aufgewachsen, Gymnasium in Engelberg, Universität in Fribourg, Journalismus und Elternphase in Zürich, Seelsorge am Bodensee. Wenn ich an frühere Stationen zurückkomme, habe ich meist ein wehmütiges und irgendwie dankbares Gefühl.

Was verbindet für Sie das Wallis und den Thurgau?

Zwischen meinem Wohnort Romanshorn und meinem Geburtsort Brig verkehrt ein Intercity. Es kam schon vor, dass ich in Romanshorn in den Zug stieg, um meiner Arbeit nachzugehen. Und dann tauchte plötzlich der Gedanke auf: Was wäre, wenn ich einfach, statt der erwachsenen Pflicht nachzugehen, bis nach Brig sitzen bleiben würde?

Was hätte Sie denn in Brig erwartet?

Ich hätte von meiner Mutter in den Arm genommen werden und etwas ausruhen können. Aber bei diesen Gedanken zwickte ich mich jeweils in den Arm. Meine Eltern sind schon vor langer Zeit gestorben. In ihrer letzten Lebensphase hätte ich ihnen gerne näher sein wollen. Aber das wird auf dieser Welt ein frommer Wunsch bleiben.

Gibt es neben der Intercity-Verbindung quer durch die Schweiz noch anderes, das den Thurgau und das Wallis verbindet?

Der Thurgau und das Wallis sind Randregionen. Beide werden von denen, die sich im Zentrum fühlen, gerne unterschätzt. Auf diese Überheblichkeit antworten die Walliser eher trotzig. Sie reden von den «Üsserschwyzern» und den «Grüezini».

Und wie reagieren die Thurgauer Ihrer Meinung nach auf hochnäsige Städter?

Gelassener. Fast erstaunt nehmen sie wahr, dass die Zürcher nicht verstehen, wie die Thurgauer sich am See oder in ihrer lieblichen Landschaft zu Hause fühlen können.

«Im Alter prägt mich die gelassene Einsicht: Wer unterschätzt wird, kann andere leichter positiv überraschen.»

Sie leiteten zuerst die Pfarrei St.Ulrich in Kreuzlingen, bevor Sie den Pastoralraum Altnau-Güttingen-Münsterlingen bis zu Ihrer Pension übernahmen. Was war hier die grosse Herausforderung?

In der Pfarrei habe ich versucht, die beiden Pole «Selbstliebe» und «Nächstenliebe» aufeinander zu beziehen. Als Seelsorgeteam wollten wir die Menschen nicht «missionieren», wir wollten sie nicht mit einem christlichen Programm fremdbestimmen. Unseren Auftrag sahen wir darin, die anvertrauten Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg zu begleiten und zusammenzuführen.

Und wie wollten Sie das erreichen?

Wir unterstützten die Menschen, ihre persönliche Beziehung mit Gott und ihren Nächsten zu finden und zu gestalten. Die biblische Botschaft verstanden wir dabei als eine befreiende Sicht aufs Leben.

Der Seelsorger wohnt mit seiner Frau in Romanshorn. Bild: Michel Canonica

Und hat diese offene Haltung funktioniert?

Das sollten Sie eigentlich nicht mich fragen. Aber vielleicht beantwortet ein Beispiel einer Familie diese Frage: Nachdem mein ältester Enkel gerne zur Erstkommunion ging, schlug der zweite das Sakrament aus, mit der Begründung, er glaube nicht an Gott. Das überraschte seine Eltern, und sie schlugen dem Buben vor, einmal mit mir darüber zu reden. Er willigte ein. Wir spielten Fussball, massen uns beim Velofahren und an einem Abend blätterten wir in alten Fotoalben und besuchten daraufhin die Kapelle in Landschlacht, wo er getauft worden war. Dort erzählte er mir, warum er nicht an Gott glaubt.

Wie hat er sich schliesslich entschieden?

Das ist eigentlich nebensächlich. Und das lassen wir auch sein Geheimnis bleiben. Wichtig war der Weg, nicht das Ergebnis.

Sind Sie stolz, katholisch zu sein?

«Im Moment wäre es verwegen zu behaupten, dass ich stolz bin katholisch zu sein. Denn bei kaum einer Institution klaffen Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander.»

Um das Vertrauen bei den Menschen wieder herzustellen, wären mutige Schritte notwendig. Ich hoffe sehr, dass der synodale Prozess zu einem Abbau klerikaler Macht führen wird.

Nach Ihrer Pensionierung vor dreieinhalb Jahren haben Sie zwei Teilzeitjobs übernommen: Seelsorge im Gefängnis und in der Psychiatrie. Warum sind Sie nicht in der Pfarrei geblieben?

Gemeindeleiter haben Führungsaufgaben. Sie schaffen Gefässe, damit Mitarbeitende pastoral tätig sein können. Sitzungen nehmen viel Raum ein. Nach der Pensionierung wollte ich mich auf die Seelsorge konzentrieren und nur noch mich führen. Das ist kompliziert genug.

Wie kommen Sie mit Ihrem offenen Konzept von Seelsorge im Gefängnis klar?

Gefangenen Ratschläge zu erteilen ist ein No-Go, denn die meisten von ihnen sind an zu hohen Selbstansprüchen gescheitert. Das Justizsystem konfrontiert sie nun mit ihren Fehlern. Widerstand, Abwehr und Selbstentwertung sind mögliche Reaktionen. Als Seelsorger versuche ich, ihre Würde als Person zu stärken, damit sie sich selbst in ihrem Leben wieder zurechtfinden und Verantwortung für ihre Tat sowie ihre Zukunft übernehmen können.

Und gelingt das?

Wenn Gefangene zu Selbstachtung und zu einem liebevollen Umgang mit sich selbst zurückfinden, ist das wie ein kleines Wunder. Als Seelsorger kann ich diesen Prozess nur unterstützen, ich kann ihn nicht machen. Für meine Spiritualität als Seelsorger ist da eine Weisheit des chinesischen Meisters Laotse hilfreich. Dieser rät seinen Schülern, ihr Gefäss immer tief genug zu halten, damit das Wasser fliessen könne. Jesus hat etwas Ähnliches getan, als er seinen Jüngern die Füsse wusch.

Und wer wäscht dem Seelsorger die Füsse?

Ich bin jenen dankbar, die mich gelehrt haben zu glauben und zu vertrauen. Zu ihnen gehören auch psychisch Kranke in ihrer nackten Verzweiflung und Gefangene in ihrer schonungslosen Offenheit. Ich staune und komme mir zuweilen etwas schäbig vor. Aber wer sagt denn, dass ein Begleiter perfekt sein muss.

Über den Seelsorger Matthias Loretan stammt ursprünglich aus Brig und studierte Medienwissenschaft und Theologie. Bevor er Seelsorger wurde, war er Redaktor bei der Katholischen Kirche, wo er in den Anfängen des Internets unter anderem an deren Web-Auftritt arbeitete. Seit seiner Pensionierung als Leiter des Pastoralraums Altnau ist er als Seelsorger im Psychiatriezentrum Schaffhausen sowie im Kantonalgefängnis Frauenfeld tätig. In seiner Laufbahn verknüpfte er Medien und Theologie immer wieder aufs Neue, so beispielsweise mit der «Radiopredigt», einer Kooperation zwischen SRF, dem Katholischen Medienzentrum und den Reformierten Medien, in der er sich von 2013 bis 2015 an die Öffentlichkeit wandte, unter anderem zum Thema Flüchtlinge. Er lebt mit seiner Frau Brigitte in Romanshorn.

