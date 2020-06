Roman John und René Niederer haben kein Open Air St.Gallen seit Ende der 1970er-Jahre verpasst – Ein Bier auf der Wiese muss auch dieses Jahr sein Anfangs fuhren Roman John und René Niederer mit dem Deux Chevaux ins Tobel, später mit dem Töff. Sie haben Musiker betreut und die Rollstuhlbühne gebaut. Nun hat Corona den vier Tage währenden Musikrausch im Sittertobel in Luft aufgelöst. Janina Gehrig 27.06.2020, 05.00 Uhr

Roman «Römel» John (l.) und René «Fuchs» Niederer wären auch dieses Jahr nur zu gern ins Sittertobel gepilgert.

Bild: Nik Roth

«Du lässt die letzte Bändelkontrolle hinter dir. Kommst im Tobel an. Realitätsverlust. Du fühlst dich wieder wie 20. Tauchst ein in eine Welt, in der alle gleich sind und alle so tun, als würde man sich an einer grossen Klassenzusammenkunft wiedersehen. Dann der erste Schluck Bier, das erste Schnitzelbrot. Wahnsinn!» So schildert René Niederer den Moment, wenn für ihn der Sommer den Höhepunkt erreicht hat. Immer dann, wenn das letzte Wochenende im Juni ansteht. Dann, wenn Open Air St.Gallen ist.

Jetzt sitzt Niederer mit seinem Jugendfreund Roman John in der Innenstadt, trägt Halbschuhe und schlürft Milchkaffee, der serviert wird. Es ist Ende Juni, aber das Open Air ist nicht. Für Niederer wäre es das 43., für John das 44. Festival geworden. Corona hat den vier Tage währenden Musikrausch im Sittertobel in Luft aufgelöst. «Komisch» sei das, sagt John, rümpft die Nase.

«Aber wenigstens sitzen wir alle im gleichen Boot.»

John hat jeden einzelnen Festivalbändel der letzten 43 Jahre aufbewahrt, jeden Pin, jede Plakette. Die kreditkartengrossen Zettelhalter trug man wie eine Medaille um den Hals, später kamen die Eintrittskarten aus Plastik mit einem Löffelchen daher, «damit man Joghurt essen konnte damit», sagt John.

In den 1980er Jahren kamen die Eintrittskarten mit einem Löffelchen daher, damit man damit das mitgebrachte Joghurt essen konnte.

Bild: Nik Roth

Der 60-Jährige aus Haslen faltet das Plakat des ersten «2-Tage Open Air Festivals in Abtwil auf dem Sonnenberg» vom 9. und 10. Juli 1977 auf dem Tisch auseinander. A4-Format. Unter einem knorrigen, schwarzen Baum zieren die Namen Shivananda, Pfuri, Gorps und Knirri, Electric Harry oder Krokus das Programm. Jazzrock, Blues und Folk sowie Hardrock aus der Schweiz.

Bei schlechtem Wetter sollte der Anlass «in einer Halle» stattfinden, der Vorverkauf begann erst Anfang Juni. Zwischen zwei Ausrufezeichen liest sich der Hinweis «extrem chogä billig». John lacht. «18 Franken kostete das Ticket», sagt er. Und Niederer sagt:

«Ende 70er-Jahre gab es kaum Radiosender, die Live-Musik spielten. Wenn man Musik hören wollte, musste man an Gagis Konzerte.»

Gemeint sind jene von Open-Air-Gründer Freddy «Gagi» Geiger. Gagi wollte keinen Kommerz. Es gab weder Verpflegungsstände noch Partyzelte. Nicht einmal die Bühne war als solche angeschrieben. Niederer, selbstständiger Fotograf, blättert durch sein digitales Album.

Auf dem Baustellengerüst spielt die Musik, die Zuschauer sitzen auf denselben Stangen, an denen auch die Scheinwerfer angebracht sind. Es gibt keinen Sicherheitsabstand, aber auch kein Gedränge. Dafür Wein aus der Strohflasche und Fackeln vor jedem Zelteingang, ein Schaffell dient als Nachtlager. Niederer sagt:

«Wir waren alle heiser vom Russ der Fackeln.»

Harrassenweise Bier habe man runtergeschleppt. «Die Erde war voller Glasscherben und Bierdeckel – und Barfussgehen in den 80er-Jahren in Mode.»

Die Bühne in ihren Anfängen: ein einfaches Baustellengerüst. Bild: René Niederer

Sie bauten für ihren gelähmten Freund «Ivos Rollstuhlbühne»

Doch Niederer und John besuchten das Festival nicht nur als Gäste. Ab 1982 stellten sie nicht nur ihr eigenes Zelt aufs Gelände, sondern auch ein Podest für ihren Freund Ivo. Dieser war durch einen Töffunfall querschnittgelähmt geworden. «Im ersten Jahr trugen wir ihn, damit er etwas zu sehen bekam. Das war zu anstrengend.»

Während der nächsten 15 Jahren wurden Römel und Fuchs, wie sie von ihren Freunden genannt werden, zu Rollstuhlbühnenbauern. Das einzige, was sie dafür bekamen, war die Einlassbewilligung für den Deux Chevaux, mit dem sie Holzbretter und Hammer, später Eisenstangen ins Tobel fuhren.

Nachdem das Festival die Aufgabe selber übernahm, arbeiteten sie als Helfer hinter der Bühne. Als Followfahrer musste Niederer den Sängern mit dem Scheinwerferlicht folgen. «Der blanke Horror. Ich hab die Pfunzel falsch gehalten, weil die Regieanweisungen mal auf Französisch, mal auf Englisch kamen», erinnert er sich.

Für Freund Ivo baute man 15 Jahre lang die Rollstuhlbühne mitten ins Gelände. Bild: René Niederer

John betreute die Musiker als sogenannter Runner. «Ich hatte einen Töff und war der Handlanger für Notfälle», sagt der Leiter einer Spitex in Teufen. Einmal musste er für einen Saxofonisten das vergessene Mundstück aus dem Hotel holen, ein andermal eine Schar Frauen von Lenny Kravitz fernhalten. Dazwischen spielte er mit Kuno Lauener von Züri West oder den Bandmitgliedern von Mando Diao Töggelikasten.

Doch der Sammler blieb diskret. Kein Selfie und kein Autogramm habe er während der 18 Jahre eingeholt. «Die Musiker waren froh um Diskretion. Das Open Air St.Gallen war weitherum bekannt dafür. Und auch für die gute Backstage-Verpflegung.» Danach gefragt, ob das Festival früher besser war, überlegen die beiden nicht lange. «Dem Bacardi Dome trauern wir zwar nicht nach», sagt John. Die Stimmung aber sei über all die Jahre gleich geblieben. Niederer sagt:

«Es ist immer ein Heimkommen.»

Das emotionalste Festival – auch da sind sie sich einig – war jenes im vergangenen Jahr. Niederer war während Wochen gelähmt gewesen, lag mit einer Autoimmunkrankheit in der Reha. Bis am Open-Air-Samstag war unklar, ob er dabei sein könne. «Plötzlich tauchte der Fuchs auf dem Gelände auf», sagt John und strahlt.

Und was fangen sie mit diesem Wochenende an, wenn das Open Air fehlt? John sagt, seine beiden Töchter hätten ihn zu seinem 60. Geburtstag mit einem Mini-Festival überrascht. Mit Pavillon und Campingstühlen in der Stube, Eintrittsbändel und Becherdepot. Und Niederer? Der Urnäscher sagt:

«Ich werde mir einen Spaziergang mit meiner Frau durchs Tobel nicht nehmen lassen.»

Wenigstens ein Bier auf der Wiese trinken. Und daran denken, wie es jetzt wäre, am Sonntagabend. Du verlässt die Zeltstadt, kommst zu Hause an. Der Rauch in den Kleidern, der Schlamm an den Schuhen, das Regenwasser am Zelt, die Müdigkeit in den Knochen. «Wenn das Festival vorbei ist, dann liegt diese Melancholie in der Luft. Die Melancholie, die einen auf den Sommer einstimmt, bevor die Tage wieder kürzer werden», sagt er.