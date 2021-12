Mögliches Karriereende von Marcel Hug steht bevor

Rollstuhlsport «Ich möchte endlich Gitarre spielen lernen»: Die sportlichen Ziele hat Marcel Hug erreicht – mögliches Karriereende steht bevor Marcel Hug (35) kann auf die beste Saison seines Lebens zurückblicken. Im Dezember wurde er deshalb auch mit dem Titel «Paralympischer Sportler des Jahres» ausgezeichnet. Ein guter Zeitpunkt, um den Rollstuhlsportler aus Pfyn etwas persönlicher kennen zulernen. Aylin Erol Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Profisportler Marcel Hug (35) hat die Rollstuhl-Leichtathletik schon als Kind für sich entdeckt und ist bisher dabei geblieben. Bild: Patrick Huerlimann

Marcel Hug, in diesem Jahr haben Sie allein an den Paralympics sieben von sieben Rennen gewonnen, holten vier Mal Gold und knackten einen Weltrekord. In Oita unterboten Sie zudem den Weltrekord in der Marathondistanz. Wie haben Sie das Ende Ihrer besten Saison gefeiert?

Marcel Hug: Während der Saison blieb fürs Feiern keine Zeit. Es ging immer Schlag auf Schlag weiter an den nächsten Wettkampf. Doch ich habe während meiner Ferien nach Saisonende mit meiner Familie und dem Trainer auf dieses Jahr angestossen. Eine grosse Party wird es wohl aber nicht mehr geben.

Es sieht aber auch fast so aus, als hätten Sie schon alles erreicht, was man erreichen könnte. Haben Sie überhaupt noch Ziele für die nächste Saison?

Das ist eine gute Frage. Ich habe meine grössten Ziele tatsächlich erreicht, vor allem in diesem Jahr mit dieser wahnsinnigen Saison. Daher bin ich jetzt gerade in einem Prozess, in dem ich mir Gedanken mache, wie es weitergeht, ob ich an den Paralympics in Paris 2024 noch teilnehmen werde oder nicht – und vieles mehr. Bis jetzt habe ich noch keine klare Antwort gefunden.

Denken Sie denn darüber nach, aufzuhören, wenn es am schönsten ist?

Ja, durchaus. Ich habe mir vorgenommen, eine Auslegeordnung zu machen, Bilanz zu ziehen und mir zu überlegen, wie ich weitermachen möchte. Hier halte ich mir alle Optionen noch offen. «Vielleicht bleibt alles, wie es ist, oder ich setze in Zukunft auf den Marathon oder höre gar ganz auf.»

Ich weiss es gerade nicht. So oder so hoffe ich, dass Sport auf lange Sicht immer ein wichtiger Bestandteil meines Lebens bleiben wird.

Das klingt nach vielen grossen Entscheidungen, die anstehen. Sind Sie jemand, der solche gerne trifft?

Eigentlich weniger. Ich bin jemand, der sich immer viele Gedanken macht und bei wichtigen Entscheidungen auch nicht immer der Mutigste ist.

Hätten Sie denn nicht-sportliche Ziele im Leben, für die Sie nach Ihrer Sportlerkarriere mehr Zeit finden könnten?

Ich möchte endlich mal lernen, Gitarre zu spielen. Das habe ich schon ein paar Mal versucht und wieder abgebrochen. Seither schiebe ich das ein wenig vor mich her. Und die Nordlichter würde ich sehr gerne einmal sehen.

Sie waren durch Ihre vielen Wettkämpfe schon auf der ganzen Welt unterwegs. Haben Sie nie Heimweh?

Ich bin meistens nur über die Wochenenden weg. Wenn ich aber länger als eine Woche unterwegs bin, komme ich sehr gerne wieder nach Hause.

Wartet zu Hause jemand auf Sie?

Nein, zurzeit nicht. Aber ich bin froh, dass inzwischen zwei meiner Brüder ebenfalls in Nottwil wohnen und sich so jemand um meine Pflanzen kümmern kann, während ich weg bin.

Würden Sie sagen, Sie sind ein Optimist, Realist oder Pessimist?

Ich glaube ich bin eine Mischung aus Optimist und Realist. Grundsätzlich bin ich sehr gerne optimistisch eingestellt. Aber dazwischen ist es auch gut, wenn ich die Realität nicht aus den Augen verliere und mich selbst zurück auf den Boden der Tatsachen hole.

Hilft diese Einstellung vor Wettkämpfen?

Ich versuche sicher vor jedem Rennen eine gute Mischung aus Optimismus und Realismus zu finden. Es gibt ja auch eine positive Anspannung, die für den Wettkampf durchaus nützlich sein kann. Je nach Stimmung hilft mir aufputschende oder beruhigende Musik, um in den idealen Leistungszustand zu gelangen.

Haben Sie für diesen idealen Leistungszustand ein Ritual?

Wichtig ist immer mein silberner Helm, der Silver-Bullet-Helm. Wenn ich den anziehe, weiss ich: jetzt gilt es ernst! Im Training trage ich nur einen normalen Velohelm. Mit meinem silbernen Helm lege ich sozusagen den Schalter um und weiss: Jetzt ist der Silver-Bullet am Start!

Wie bei einem Superhelden-Umhang.

Genau! So fühlt es sich fast an. Meinen ersten silbernen Helm habe ich als Jugendlicher von meinem Trainer zu Weihnachten geschenkt bekommen. Der hat mir extrem gut gefallen. Wenn ich damit an Wettkämpfen teilnahm, sagte man mir, man könne mich durch die Farbe so gut wiedererkennen. Deshalb bin ich dabeigeblieben.

Und haben sich einen Namen als «Silver Bullet», zu Deutsch «Silberne Patrone» gemacht.

Ja, der Helm wurde irgendwann zu meinem Markenzeichen.

Der Rollstuhl-Leichtathlet trainiert fast täglich im Schweizer Paraplegiker-Zentrum. Bild: Patrick Huerlimann

Was machen Sie denn abgesehen von Sport?

Ich habe in diesem Sinne nicht wirklich ein Hobby. Während der Saison ist mein Terminkalender immer relativ voll. Aber ich gehe gerne campen, lese und mag es sehr, Zeit draussen in der Natur zu verbringen. Ich bin ja auch auf einem Bauernhof aufgewachsen und schätze es immer, wenn ich meine Eltern im Thurgau besuchen kann.

Sie sagen es gerade: Aufgewachsen sind Sie im Thurgau. Woran erinnern Sie sich besonders gerne?

Ich hatte eine sehr schöne Kindheit zusammen mit meinen drei älteren Brüdern. Es war zum Beispiel schön, dass ich auf dem Hof mithelfen durfte. Im Rollstuhl war es natürlich nicht möglich, in jeder Situation mitanzupacken, aber ich konnte dennoch beim einen oder anderen dabei sein, draussen an der frischen Luft, mit den verschiedenen Tieren. Wir hatten Kühe, Hühner, einen Hund und Katzen. Im Herzen bin ich ein Kind vom Land geblieben und bin deshalb so gerne in der Natur.

Wussten Sie schon als Kind, dass Sie Sportler werden möchten?

Ja, ich habe diesen Beruf eigentlich schon sehr früh ins Auge gefasst und auch darauf hingearbeitet. Trotzdem habe ich noch eine Kaufmännische Lehre gemacht, für alle Fälle und weil das KV eine gute Grundausbildung ist, wie ich finde. Was ich in der Lehre gelernt habe, hat mir auch als Sportler geholfen. Ich habe nie ein Management oder administrative Unterstützung gehabt, sondern Sponsoring, Buchhaltung und so weiter, eigentlich immer selbst organisiert.

Durch Ihre sportlichen Erfolge ist der Behindertensport in der Schweiz auch bekannter geworden.

Die ganze Aufmerksamkeit und Anerkennung gegenüber Behindertensportlern hat merklich zugenommen, das stimmt. Das freut mich natürlich sehr. Es ist eine schöne Entwicklung, die ich beobachten konnte, seit ich mit dem Profisport angefangen habe. Ich selbst wollte durch meine Leistungen auch immer vermitteln, dass Rollstuhlsport ein toller, spannender Hochleistungssport ist – genauso wie andere Sportarten.

Wieso müssen Sie «genauso wie andere Sportarten» anfügen?

Weil das vielleicht noch nicht alle so sehen. «Ich sage immer, ich will als Sportler und Mensch respektiert und nicht als Behinderter bewundert werden.»

Gibt es denn Aussagen in diese Richtung, die Sie nicht mehr hören können? Die Sie nerven?

Nerven ist vielleicht das falsche Wort. Ich wollte schon als Kind einfach gerne als Sportler anerkannt und nicht immer vordergründig als ein Mensch mit Behinderung angesehen werden. Grundsätzlich habe ich Verständnis für gewisse Fragen und Aussagen. Aber wenn Leute zum Beispiel sagen, dass sie der Meinung sind, unsere Leistung – die von Rollstuhlsportlern oder Behindertensportlern allgemein – sei viel höher einzustufen als von Nicht-Behinderten Sportlern, muss ich immer wieder sagen: Nein, eigentlich ist das nicht so. Jeder macht mit seinen Möglichkeiten einfach das Beste, egal ob im Rollstuhl oder nicht.

Hört man solche Dinge wirklich noch so oft?

Ja, mir haben wirklich schon viele Menschen gesagt, dass sie es bewundern, dass ich «trotz Behinderung» auch noch Sport mache. Es ist natürlich nicht so schön, wenn immer nur meine Behinderung im Fokus steht. Klar, im Alltag gibt es für mich deswegen Herausforderungen, aber am Ende geht es doch jedem Menschen so. Jeder hat im Alltag mit anderen Dingen zu kämpfen. «Ich sehe es nicht so, dass ich ‹trotz› Behinderung Sport mache, sondern dass ich ganz einfach Rollstuhlsport ausübe. Fertig.»

Marcel Hugs Karriere Marcel Hug kommt 1986 mit Spina Bifida, umgangssprachlich auch als «offener Rücken» bezeichnet, zur Welt und wächst in Pfyn auf. Als 10-Jähriger nimmt er an seinem ersten Rollstuhlrennen teil, dem Schenkon-Marathon. 2010, nach der Lehre zum Kaufmann und bereits einige Jahre nach den ersten beiden Medaillen an den Paralympics in Athen (2004), entscheidet sich Hug für den Schritt in den Profisport als Rollstuhl-Leichtathlet. Eine gute Entscheidung. In den Paralympics in der Startklasse T54 über die Mittel- und Langstrecke konnte der Sportler seither insgesamt zwei Bronze-, vier Silber- und sechs Goldmedaillen holen. In diesem Jahr wurde er wegen seiner bisher besten Saison ausserdem zum «Paralympischen Sportler des Jahres» ausgezeichnet. Neben dem Profisport organisiert Hug jährlich das «Swiss Silver Bullet Camp», ein internationales Trainingscamp für den Rollstuhlsportnachwuchs. Seit einigen Jahren hält der Sportler auf Anfrage ausserdem Reden auf privaten und öffentlichen Anlässen, in denen er über seinen Werdegang, den Sport und seine daraus resultierenden Erkenntnisse für das Leben erzählt. Heute lebt er in Nottwil bei Luzern. (aye)

