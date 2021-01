robo-dozent «Lexi steckt noch in den Kinderschuhen»: HSG testet Roboterdame in Vorlesung – sie muss noch viel lernen Die HSG hat in einer Vorlesung einen Roboter namens Lexi eingesetzt, um Dozierende zu unterstützen. Die Rückmeldungen fallen noch ernüchternd aus. HSG-Professorin Sabine Seufert erklärt, wie Lexi verbessert werden soll. Alain Rutishauser 11.01.2021, 12.11 Uhr

Der Roboter Lexi wird für einen möglichen Einsatz an der HSG vorbereitet. Kamerascheu ist Lexi schon mal nicht. Bild: PD

Grosse Comic-Augen, farbig leuchtende Ohren, die als Lautsprecher dienen, typisch roboterhafte Frauenstimme, wie man sie von Siri oder vom Navi aus dem Auto kennt. Im Herbstsemester 2019 hat das Institut für Wirtschaftspädagogik der Hochschule St.Gallen (IWP-HSG) die Roboterdame Lexi in einer Vorlesung über wissenschaftliches Schreiben ausprobiert. Lexi beantwortete Fragen, erinnerte die Dozentin an Vorlesungsinhalte, die noch nicht behandelt wurden und half beim Suchen von Themen und wissenschaftlichen Papieren.

Die Rückmeldungen der Studierenden fallen derzeit ernüchternd aus. Nur knapp ein Drittel der Befragten kann sich vorstellen, dass Lexi künftig eine Rolle in ihrem Studienalltag spielt. «Unser Roboter steckt noch in den Kinderschuhen», sagt Sabine Seufert, Professorin für Wirtschaftspädagogik an der HSG. Lexi könne noch nicht sehr viel.

«So was wie der Film ‹I, Robot› ist eben einfach Science Fiction. Viele haben zunächst falsche und überzogene Vorstellungen.»

Soziale Präsenz des Roboters entscheidend

Die Programmierer stünden mit der Entwicklung noch am Anfang. Ziel des Projekts sei unter anderem, den heutigen Stand der Technik herauszufinden.

«Uns hat es sogar überrascht, dass bereits 30 Prozent der Meinung sind, Lexi fürs Lernen einsetzen zu wollen.»

Sabine Seufert, Professorin für Wirtschaftspädagogik an der HSG Bild: PD

Die Akzeptanz der Studierenden hänge stark von der sozialen Präsenz ab, also inwieweit der Roboter Emotionen in der Interaktion zeigen könne. Die Studierenden nähmen Lexi durchaus als Persönlichkeit wahr. Dies zeige auch der Bericht eines Studierenden in der Studentenzeitung mit dem Titel: «Ein Roboter erobert das Herz der Uni und der Studierenden».

Viele der Studierenden seien neugierig gewesen, wollten ein Selfie mit Lexi oder hätten nachgefragt, wie etwas genau funktioniere. «Das ist durchaus ein Wunsch, ein solides Verständnis für derartig neue Mensch-Maschine-Interaktionen auch durch konkretes Erleben zu bekommen», sagt Seufert. Es sei zudem wichtig, dass Lexi auf Bedürfnisse der Studierenden eingehen kann: Zum Beispiel Fragen zu Inhalten präzise beantworten oder individuelles Feedback geben.

Übernimmt Roboter Lexi bald die Rolle des Dozenten?

Es sei nicht das Ziel, Professorinnen oder Professoren zukünftig mit Robotern zu ersetzen. «Wir sehen Lexi derzeit als Lehrassistent, als Unterstützung für die Dozentinnen und Dozenten», sagt Seufert. An Orten wie der Bibliothek oder im Learning Center könne der Roboter in Zukunft die Rolle eines Concierge übernehmen, zum Beispiel häufig auftretende Fragen unermüdlich beantworten oder den Weg weisen.

Roboter Lexi wird als Test in einer Vorlesung über wissenschaftliches Schreiben eingesetzt. Bild: PD

Der Roboter Lexi werde nun weiterentwickelt. Dazu verfolge man mehrere Entwicklungsstränge. Man wolle herausfinden, was technisch möglich und didaktisch auch sinnvoll sei. «Wir wollen erforschen, was grosses Potenzial bietet, aber auch die Gefahren und Grenzen beleuchten. Beim Datenschutz gibt es noch viele ungeklärte Fragen», sagt HSG-Professorin Seufert.

Darüber hinaus möchte das Entwicklerteam Chatbots entwickeln, die Lexi smarter und intelligenter machen können. Ausserdem erstelle es derzeit eine Anbindung ans Lernmanagementsystem der HSG, wodurch Lexi einfacher und schneller auf Inhalte wie Quizfragen zugreifen könne. «Für uns ist es ein neues, interdisziplinäres Forschungsfeld. Die Künstliche Intelligenz wird – wie in vielen anderen Bereichen – auch in der Bildung zu grossen Veränderungen führen.»