Nach Therapie in Littenheid: Tochter hält Eltern für Satanisten

Rituale Nach Traumatherapie in Thurgauer Klinik: Herisauer Familie verliert Tochter an satanistische Verschwörungstheorien – Oberarzt wird freigestellt Dass Satanisten in der Schweiz rituell Menschen opfern, foltern und ihr Blut trinken, glaubt ein Oberarzt in der Klinik Littenheid. Er therapiert Personen, die etwa sexuellen Missbrauch erlebt haben. Wie gefährlich das sein kann, zeigt das Beispiel einer Herisauer Familie, die ihre Tochter an diese Verschwörungstheorie verloren hat. Der Kanton Thurgau und die Klinik Littenheid klären nun ab. Aylin Erol 17.12.2021, 05.00 Uhr

«Sie liessen Kinder gegeneinander kämpfen mit Waffen. Ich musste auch gegen jemanden [kämpfen] und es war erst vorbei, wenn die andere Person umgebracht wurde.» Diese Zeilen stammen von Gabriella Haggers Tochter aus Herisau und richteten sich 2017 in einer SMS an ihren damaligen Psychotherapeuten. Die Tochter glaubt sich zu erinnern, dass ihre Eltern an satanistischen Ritualen, in denen Kinder gequält wurden, teilgenommen hätten.

Solche «Erinnerungen» kamen der jungen Frau allerdings erst, nachdem sie im Thurgau therapiert wurde. Die Therapeuten hätten ihre Tochter einer Gehirnwäsche unterzogen, ist die Mutter überzeugt. Seit sechs Jahren hat sie deshalb keinen Kontakt mehr zur Tochter.

Neue Erinnerungen dank Therapie

Alles fing an mit einer psychischen Erkrankung. «Meine Tochter war siebzehn und ging an die PMS Kreuzlingen, als sie zum ersten Mal stationär behandelt werden musste. Es folgten mit Unterbrüchen Traumatherapien in Littenheid, Münsterlingen und der Bodenseepraxis», erzählt Gabriella Hagger. In Littenheid sei der Tochter die Diagnose «Dissoziative Störung» (DIS) gestellt worden. Diese Störung ist dadurch charakterisiert, dass sich eine Person aufgrund von erlebtem Trauma nicht mehr an gewisse Dinge erinnern kann.

Durch die Therapie in Littenheid sollen der Tochter scheinbar vergessene Erinnerungen an schlimme Rituale, an denen ihre Eltern teilgenommen hätten, wieder eingefallen sein. Wegen dieser Erinnerungen erstattete sie gar Anzeige gegen den eigenen Vater. Die darauf eingeleiteten strafrechtlichen Untersuchungen konnten jedoch keine Beweise für rituelle Gewalt oder solche Praktiken finden.

«Man muss sich fragen, ob die Patientinnen und Patienten diese Rituale tatsächlich erlebt haben, oder aber ihre plötzlich durch die Therapie aufkommenden Erinnerungen durch die Überzeugungen ihrer Therapeuten erzeugt wurden», sagt Georg Schmid, Religionsexperte und Mitarbeiter der Evangelischen Informationsstelle relinfo.ch. Er beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit Verschwörungstheorien und Sekten. Es hätte sich bei Untersuchungen von anderen, ähnlichen Verschwörungstheorien gezeigt, dass durch solche Therapien falsche Erinnerungen hervorgerufen würden.

«Immer, wenn ich die einzelnen Geschichten genauer untersucht habe, kam ich zum Schluss, dass sie so, wie sie erzählt wurden, einfach nicht passiert sein konnten, weil sie nicht kohärent waren», sagt Schmid, der immer wieder solche Abklärungen vornimmt. Er schätzt die Folgen dieser Weltanschauung als hochproblematisch ein:

«Das hat zahlreiche Familien zerstört und viele Patientinnen und Patienten leiden nachher an ihrem imaginierten Trauma.»

Littenheider Oberarzt glaubt an satanistische Rituale

In einem Beitrag von SRF Dok vom Dienstag sagt der Oberarzt der Psychiatrischen Klinik Littenheid Dr. med. Matthias Kollmann, der Haggers Tochter damals die Diagnose stellte, vor laufender Kamera, dass er daran glaube, dass satanistische Untergrundorganisationen rituelle Gräueltaten an Kindern verübten. Im Beitrag macht Kollmann Aussagen wie die folgende:

«Das was wir aus dem dritten Reich als Foltermethoden in den Konzentrationslagern kannten, wird alles dort angewendet. Wie eine Parallelwelt, die sich extrem gut zu schützen weiss.»

Auf den SRF Dok Beitrag angesprochen, reagiert Karin Frischknecht, Amtschefin Gesundheit des Kanton Thurgaus allerdings schockiert: «Der Kanton war sehr überrascht über die Aussagen, die gemacht worden sind. Diese haben wir bis anhin noch nie so gehört. Der Kanton Thurgau wird umgehend eine Untersuchung einleiten und Dr. Kollmann bitten, seine Aussagen zu dokumentieren. Ausserdem werde auch die betroffene Klinik ‹Clienia Littenheid› zu einer Stellungnahme aufgefordert.»

Eine Stellungnahme der Klinik Littenheid liegt dieser Zeitung bereits vor: «Wir sind in unserer Klinik immer wieder mit schweren Traumatisierungen konfrontiert, deren Ursprung oft nur schwer feststellbar ist. Ob, und falls ja, in welcher Form es rituelle Gewalt gibt, massen wir uns nicht an zu beurteilen. Dies ist insbesondere Sache der Strafverfolgungsbehörde. Die Clienia Littenheid distanziert sich in aller Form von den persönlichen Aussagen des Oberarztes. Wir nehmen dies sehr ernst und haben umgehend interne Abklärungen eingeleitet.»

Oberarzt verweigert Stellungnahme

Nach mehrfachem Versuch Matthias Kollmann selbst zu kontaktieren, meldete sich die Klinik Littenheid erneut: «Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass er für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung steht. Zusätzlich zu unserem Statement von gestern können wir Ihnen mitteilen, dass wir sowohl unsere Prozesse als auch unsere Behandlungsabläufe und Herr Kollmanns persönliche Haltung überprüfen werden. Während dieser Zeit ist er freigestellt.»

Und weiter: «Unsere Mitarbeitenden arbeiten unter kontinuierlicher externer und interner Supervision. Wir setzen bei all unseren Behandlungen auf evidenzbasierte leitlinienorientierte Methoden. Aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht können wir Ihnen keine weiteren Auskünfte erteilen.»

Man weiss nicht, was während einer Therapie passiert

Matthias Kollmann wird im SRF Dok Beitrag gefragt, wie er denn jeweils herausfinde, ob eine Person rituelle Gewalt erfahren habe – schliesslich müsste sich ja nach seiner eigenen Theorie keine Person mehr daran erinnern können. Seine Antwort: «Wenn jemand in die Weite guckt, oder keinen Augenkontakt aufnimmt. Das sind meistens nur ganz kleine Zeichen.»

«Ich verstehe nicht, wie solche Ärzte eine Zulassung bekommen können. Es kann doch nicht sein, dass eine verletzliche Person, die eigentlich Hilfe bräuchte, einer solchen Gehirnwäsche unterzogen wird», sagt Gabriella Hagger. Schon 2018 habe sie das Gesundheitsamt und die KESB darüber informiert, dass ihre Tochter auf ein Trauma therapiert würde, das sie nie erlebt hätte und ihr dieses von den therapierenden Ärzten eingeredet worden sei. Ohne Erfolg. Hagger, die mittlerweile Vorstandsmitglied der Ostscheizer Vereinigung Angehöriger psychisch Kranker ist, beklagt:

«Was in einer Sitzung in der Psychotherapie passiert weiss niemand. Es gibt keine Möglichkeit, die Patientinnen und Patienten vor solchen Therapeuten zu schützen»

Viele Wege führen in den Thurgau

Der Psychotherapeut, der die zu Beginn erwähnten SMS von Haggers Tochter erhalten hat, antwortet auf Nachfrage: «Ich behandle schwersttraumatisierte Patienten in Bezug auf rituelle Gewalt und möchte keine Antworten geben.» Vor seiner selbstständigen Tätigkeit hat er den Bereich Psychotraumatologie in Littenheid aufgebaut.

«Das Schwierige an dieser ganzen Sache ist, dass es leider tatsächlich organisierte Gewalt und Ausbeutung von Kindern gibt. Das wissen wir und das bestreitet auch niemand. Es gibt allerdings keine objektiven Hinweise darauf, dass diese Gewalttaten in Zusammenhang mit sogenannten «satanistischen Ritualen» stattfinden», sagt Schmid.

In der Schweiz verbreitet der Verein Cara die Verschwörungstheorie. Auf seiner Website verweist der Verein, von ritueller Gewalt betroffene Personen neben der Clienia Littenheid auch auf die Psychiatrischen Dienste Thurgau, dort würden sie Hilfe finden.

Der SRF-Dok-Beitrag zur Verschwörungstheorie ist auf Youtube hochgeladen.

Über die Ideologie Der Verein Cara ist in der Schweiz treibende Kraft der Weltanschauung, dass organisierte und rituelle Gewaltstrukturen im gesellschaftlichen Untergrund durchgeführt würden. Der Name des Vereins steht für «Care About Ritual Abuse», zu Deutsch «Sorge um rituellen Missbrauch». Cara selbst beschreibt sich auf seiner Website als «Gemeinnütziger Verein, der auf christlichen Grundwerten basiert». Vertreter dieser Weltanschauung fand SRF Dok unter Polizeibeamten, Lehrerinnen und Lehrern, Medizinerinnen und Medizinern und Therapierenden. Dissoziative Störung Laut dem DSM-V, dem Klassifikationssystem der Psychiatrie, ist diese Störung dadurch charakterisiert, dass eine Person – meist hervorgerufen durch traumatische Erlebnisse in der Kindheit - mehr als einen Persönlichkeitszustand besitzt, und sich an Alltägliches, Belastendes oder auch Traumatisches nicht mehr erinnern kann. (aye)

