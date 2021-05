Rickenbach Nach Schussabgabe in einer Bar: Kantonspolizei fahndet nach einer männlichen Person Am Sonntagabend fielen vor dem Kulthaus an der Toggenburgerstrasse in Rickenbach Schüsse. Zwei Männer wurden von Drittpersonen ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Thurgau sucht nach einem Mann. Der mutmassliche Schütze wurde national und international zur Verhaftung ausgeschrieben. 25.05.2021, 10.21 Uhr

Bis nachts um halb 3 blieb die Strasse durch Rickenbach gesperrt. Bild: BRK-News

(pd/mas) Nach den Schüssen am Sonntagabend in Rickenbach bei Wil fahndet die Kantonspolizei Thurgau nach einer männlichen Person, heisst es in einer Mitteilung.

Nach der Auseinandersetzung vor dem Kulthaus an der Toggenburgerstrasse in Rickenbach wurden zwei 29- und 33-jährige Männer mit Schussverletzungen ins Spital gebracht. Der Gesundheitszustand der Männer erlaubte im Verlauf des Montags eine erste Einvernahme, zusätzlich wurden rund ein Dutzend weitere Auskunftspersonen befragt, heisst es weiter in der Mitteilung. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte am Tatort die Spuren.

In Rickenbach bei Wil mussten am Sonntagabend zwei Männer mit Schussverletzungen ins Spital gebracht werden. Video: Katja Jeggli

Die Fahndung konzentriert sich momentan auf einen namentlich bekannten Mann, teilt die Kantonspolizei mit. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen verliess dieser mit den späteren Opfern das Lokal, bevor er gegen 23 Uhr mehrmals auf die beiden schoss. Der mutmassliche Schütze wurde national und international zur Verhaftung ausgeschrieben. Die Tatwaffe, eine Faustfeuerwaffe, konnte noch nicht sichergestellt werden.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frauenfeld laufen weiter. Wer im Zusammenhang mit der Schussabgabe Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Nummer 058-345-22-22 melden.