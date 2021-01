Rheintallinie SBB investieren in die Doppelspur: Die Bahn gibt für Bauten in Oberriet und Rüthi Millionen aus Auf der Linie St.Gallen–Sargans investieren die Schweizer Bundesbahnen 2023 und 2024 rund 238 Millionen Franken. Das Projekt wird in den nächsten Jahren erarbeitet. Die Pläne liegen nun bei der Gemeinde auf.

Kurt Latzer 13.01.2021, 05.00 Uhr

Ein Gewirr kleiner Visiere beim Bahnübergang Altstätterstrasse in Oberriet markiert den geplanten Streckenverlauf der Doppelspur. Bild: Kurt Latzer

Von ausgangs Altstätten bis zum Bahnhof in Rüthi stehen entlang der Bahnlinie zahlreiche kleine Visiere. Beim Bahnübergang Altstätterstrasse in Oberriet ist ein Gewirr der kleinen, an der Spitze bemalten Pfosten zu sehen. Sie markieren den Verlauf des Trasses der geplanten Gleisführung und der dafür nötigen Bauten der SBB. Auf der Linie St.Gallen–Sargans investieren die Schweizer Bundesbahnen 2023 und 2024 rund 238 Millionen Franken. Das Projekt wird in den nächsten Jahren erarbeitet. Seit Montag liegen nun die Unterlagen zum eisenbahnrechtlichen Planungsverfahren im Oberrieter und im Rüthner Rathaus auf.