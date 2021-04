Coronapandemie Zweite Clientis-Generalversammlung ohne Publikum An der Generalversammlung der Clientis Biene Bank im Rheintal kam es im Verwaltungsrat zu zwei Wechseln. 19.04.2021, 05.00 Uhr

Von links: Daniel Gebert (neu gewählter Verwaltungsrat), Michael Kast (neu gewählter Verwaltungsrat), Bruno Baumgartner (ausscheidender Verwaltungsrat), Heidi Manser (ausscheidende Vizepräsidentin), Christof Steger (Verwaltungsratspräsident). Bild: pd

(pd) Die Coronapandemie beeinflusst das öffentliche Leben nach wie vor stark. Versammlungen mit einer Vielzahl von Personen sind weiterhin nicht erlaubt. Wie schon 2020 fand deshalb auch dieses Jahr die Generalversammlung der Clientis Biene Bank im Rheintal am Freitag ohne Publikum statt. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter konnten ihre Rechte auf schriftlichem Weg ausüben und über die Anträge des Verwaltungsrats abstimmen. Damit wurden die statutarischen und bankengesetzlichen Vorschriften eingehalten und den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern kann die beantragte Dividende ausgeschüttet werden.

An der kurzen Generalversammlung nahmen Verwaltungsratspräsident Christof Steger, die austretenden und neu eintretenden Verwaltungsratsmitglieder sowie die unabhängige Notarin Tanja Strauch-Frei teil. Der Vertreter der Revisionsstelle wurde zugeschaltet. Als Protokollführer amtete Bankleiter René Bognar.

Beteiligung doppelt so hoch wie an Präsenz-GV

2465 Genossenschafterinnen und Genossenschafter beteiligten sich an der Abstimmung, was gegenüber den Vorjahren mit einer klassischen GV einer doppelt so hohen Stimmbeteiligung entspricht. Sämtlichen Anträgen zu den ordentlichen Traktanden wurden mit überwältigendem Mehr zugestimmt. Die obligationenrechtliche Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG wurde für ein Jahr bestätigt. Als kleine Entschädigung für das entgangene Nachtessen an der GV wird den Teilnehmenden der schriftlichen Abstimmung in den kommenden Tagen ein Einkaufsgutschein im Wert von 40 Franken zugestellt.

Nach 20-jähriger Tätigkeit als Verwaltungsrätin trat Heidi Manser zurück. Gleiches tat Bruno Baumgartner, der während neun Jahren Einsitz im Gremium hatte. Der Verwaltungsratspräsident würdigte in seiner kurzen Ansprache das Wirken und die Leistungen der beiden Austretenden.

Gebert und Kast neu im Verwaltungsrat

Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Daniel Gebert, Rechtsanwalt, und Michael Kast, dipl.Wirtschaftsprüfer. Beide Personen sind im Rheintal aufgewachsen und kennen sowohl die Region wie auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge bestens. Christof Steger hiess die beiden willkommen und wünschte ihnen viel Erfolg und Befriedigung bei ihrer neuen Tätigkeit.

Der Verwaltungsratspräsident bedauerte, dass er den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern wiederum keine direkten Informationen über die Entwicklungen innerhalb der Bank, insbesondere den Neubau des Hauptsitzes, geben konnte. Er gab zum Abschluss der Versammlung seiner Zuversicht Ausdruck, dass die nächste Generalversammlung wieder in gewohntem Rahmen abgehalten werden könne.

Die nächste Generalversammlung der Bank findet am 23. April 2022 statt.