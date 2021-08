Linus Hanselmann ist auf dem Sprung zum Profispringreiter

oberriet Auf dem Sprung zum Profispringreiter: Linus Hanselmann holt zwei Mal Silber Der 17-jährige Oberrieter Springreiter gewann an Schweizer und Europa-Meisterschaften Edelmetall. Katharina Rutz 14.08.2021, 05.00 Uhr

Linus Hanselmann gewann mit der erst achtjährigen Stute Ibiza III seine fünfte Medaille an Schweizer Meisterschaften.

Linus Hanselmann befindet sich auf dem Sprung zum Profispringreiter. Dass er über das nötige Talent verfügt, hat er kürzlich wieder an zwei Grossanlässen bewiesen.

Zwei bedeutende Turniere bestritten die jungen Springreiter in den letzten Wochen. Zunächst die Europameisterschaft für die Jungen Reiter, Junioren und Kinder in Vilamoura (Portugal), kurz darauf die Schweizer Meisterschaften in den gleichen Kategorien in Chalet-à-Gobet. Der Oberrieter Junior Linus Hanselmann vom Gestüt Wichenstein kam von beiden Grossanlässen mit einer Medaille zurück: An der EM gewann er mit seinem Team im Nationenpreis und am nationalen Championat im Einzelfinal Silber.

Erste Teammedaille für die Schweiz seit fünf Jahren

«Das ist ein super Erfolg», sagt Linus Hanselmann zu den beiden Medaillen. Die letzte Medaille im Teamwettbewerb an einer Europameisterschaft gewannen 2016 die Jungen Reiter (19 bis 21 Jahre) für die Schweiz. Bei den Junioren gab es die letzte Medaille 2013. Damals gewann der Schweizer Nachwuchs gar Gold.

Fünf Reiterinnen und Reiter bilden das Team der Equipe an einem Nationenpreis. Jener an der EM ging über drei Starts, das schlechteste Resultat konnte jeweils gestrichen werden. Nach dem ersten Umgang lag das Schweizer Team auf Rang sieben. Im zweiten konnten sich Linus Hanselmann und seine Teamkollegen auf den zweiten Rang hinter Belgien platzieren. Im dritten Umgang wurde es dann wieder knapp und die Schweiz wurde zwischenzeitlich von Grossbritannien überholt. Der Schweizer Schlussreiter Thibaut Keller sicherte allerdings dem Team mit einem guten Ritt die Silbermedaille. Linus Hanselmann zeigte mit nur einem Abwurf aus den drei Umgängen des Nationenpreises eine tadellose Leistung. Die weiteren Teammitglieder waren Gaëten Joliat, Géraldine Straumann und Noah Keller.

Auch für den Einzelfinal der besten 30 hat sich der Oberrieter Nachwuchsreiter qualifiziert. Dort erreichte er den 19.Platz, ein Resultat, mit dem er ebenfalls zufrieden ist. An die EM hat ihn die Stute Walk for me KZI begleitet.

Sie ist mit ihren 15 Jahren ein erfahrenes Springpferd, das bereits mit Linus’ Mutter Karin Hanselmann viele Erfolge erzielt hat und das Linus nun seit zwei Jahren reitet. «Die Parcours an einer EM sind extrem technisch und damit sehr schwierig. Mein Pferd ging insgesamt sechs Parcours, das ist sehr anstrengend für die Pferde», sagt Hanselmann.

Auch Linus Hanselmann hat bereits einige Erfahrung an der EM. Seine erste bestritt er in der Kategorie Kinder im Jahr 2017. Danach nahm er jedes Jahr teil, ausser im Jahr 2020, als der Anlass wegen Corona nicht stattfand. Seit drei Jahren reitet der 17-Jährige in der Kategorie Junioren, von 19 bis 21 Jahre folgt die Kategorie Junge Reiter.

Auch an den Schweizer Meisterschaften hat Linus Hanselmann bereits fünfmal teilgenommen und jedes Jahr eine Medaille gewonnen: zweimal Bronze, zweimal Silber und einmal Gold. Die Silbermedaille von diesem Jahr freut ihn besonders, weil er sie mit der erst achtjährigen Stute Ibiza III erreichte. «Sie war wohl eines der jüngsten Pferde an der Schweizer Meisterschaft», sagt Hanselmann.

Er schwärmt von seiner jungen Stute, obwohl sie schwierig zu reiten sei. Sie sei sehr sensibel und trotzdem stark. Ihm macht das aber nichts aus. «Solange es gut springt, reite ich jedes Pferd», sagt er selbstbewusst. Auch seine jüngeren Geschwister Joris und Elodie Hanselmann konnten an den Schweizer Meisterschaften starten. Joris Hanselmann erreichte dabei ebenfalls bei den Junioren mit dem siebten Rang einen Platz in den Top10.

Nach der Kanti als Bereiter zu Martin Fuchs

Das Ziel von Linus Hanselmann ist es, Profireiter zu werden und ab 22 Jahren der Elite anzugehören. Nach seinem letzten Jahr an der Kantonsschule Heerbrugg soll ein Jahr als Bereiter im Stall des Elitereiters Martin Fuchs folgen.

Mit Markus Fuchs wird Linus Hanselmann bereits von einem der erfolgreichsten Schweizer Profireiter trainiert. Im Ranking über zwei Jahre des Schweizerischen Verbands für Pferdesport liegt Linus Hanselmann an der Spitze aller Nachwuchsreiter. Seine Stärke ist die Konstanz, und auch genügend Selbstvertrauen bringt er mit. Was fehlt also noch zur Karriere als Profireiter? «Glück», sagt Linus Hanselmann.