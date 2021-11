Fussball Fussball in Altstääten: Zwei Wochenenden für den Nachwuchs Der FC Altstätten führt im Dezember an zwei Wochenenden Nachwuchsturniere durch. 26.11.2021, 17.00 Uhr

Die Altstätter Hallenturniere sind für die Kleinsten immer ein besonderes Erlebnis.

Seit dem letzten Klaus- turnier im Dezember 2019 hat sich das Leben auf der Welt verändert. Aber etwas blieb gleich: Erde und Ball sind rund und drehen sich weiter. Der FC Altstätten versucht, unter 3G-Regeln möglichst viel Alltag und Spass zu bieten und führt an zwei Wochenenden Fussballturniere im Schöntal durch. Kids aus den Jahrgängen 2011 bis 2016 können sich spontan anmelden und mitmachen, auch wenn sie nicht im Verein sind. Das gilt auch für alle Mädchen ab Jahrgang 2010 und jünger.

Am Samstag, 4. Dezember, besammeln sie sich um 13.15 Uhr in der Schöntalhalle für das Schnupperturnier. Hallenschuhe, Sportkleider und Lust auf Bewegung und Mannschaftssport sind die einzigen Voraussetzungen. Alle werden vor Ort in Teams eingeteilt, um 13.45 Uhr geht’s los. Am Schluss wird niemand mit leeren Händen nach Hause gehen. Neben diesem Schnupperturnier sind am ersten Wochenende auch die Junioren B, C, D und E1 dran. Es wird am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Dezember, gespielt.

Am zweiten Wochenende, am 11. und 12. Dezember, flitzen dann die Junioren E2, F und G über das Parkett. «Während die Erwachsenen im Dezember regelmässig Winterspeck anhäufen, treiben die Kinder von selbst fleissig Sport und bewegen sich noch fast mehr als im Sommer. Da ist so ein Hallenturnier genau das Richtige, um den Bewegungsdrang zu stillen», schreibt der FC Altstätten.

An den vier Turniertagen kann man zu jedem Zeitpunkt schöne Spielzüge, schnelle Kombinationen oder einfach ein gemütliches Essen geniessen. Der FC Altstätten freut sich auf alle Besucher – vor allem aber auf die Kinder, die spontan in die Hallenschuhe schlüpfen und am Samstag, 4. Dezember, mitmachen. (pd)