Konzert Zwei Rheintaler Orchester tun sich zusammen Das Jugendorchester «2schönS» der Musikschule Oberrheintal und das Jugendsinfonieorchester «Musik im Zentrum» haben am Wochenende in Altstätten zur Premiere und am Sonntag in Au zur Matinee eingeladen. René Jann 16.05.2022

Das Jugendsinfonieorchester von «Musik im Zentrum» der Musikschule Mittelrheintal und das Jugendorchester der Musikschule Oberrheintal begeisterte im gemeinsamen Konzert zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer.

Für einmal taten sich die beiden Rheintaler Orchesterformationen für einen gemeinsamen Auftritt zusammen. Hierfür boten die Altstätter Marktgasse und die Mehrzweckhalle Wees in Au die ideale Kulisse. Dass es aber dazu kam, hatte eine Vorgeschichte. So hatten die Verantwortlichen der beiden Musikschulen im August 2021 beschlossen, gemeinsam eine Konzertreise in die Innerschweiz durchzuführen. Dazu haben die drei Dirigenten Bar­bara Gschwend, Benjamin Zwick und Raphael Rebholz ein spannendes Programm zusammengestellt, wie es seitens des gewieften Moderatorenteams mit Lisa Romankiv und Jakob Strack bei der Premiere vom Samstagabend in Altstätten hiess.

Verschiedene Stile auf die Bühne gebracht

Der erste Konzertteil war der klassischen Musik mit Werken von Schostakowitsch und Tschaikowski gewidmet. Sicher führte Barbara Gschwend den Taktstock beim «Gadfly», beginnend mit der fulminanten Ouvertüre, die im zweiten Satz zum Galopp und letztlich in den beschwingten, ja geradewegs mitreissenden Walzer führte, angeschlagen mit gefälligem Pizzicato der Streicherinnen und Streicher. Danach folgten Wechsel zwischen den das Thema aufgreifenden Registern. Voller Temperament ging es alsbald weiter mit dem «Trepak» aus Tschaikowskis «Nussknacker». Mit dem Wechsel zu Dirigent Benjamin Zwick fand dann auch ein Stilwechsel zur Rockmusik statt. Dementsprechend wurde etwa der Kontrabass mit der Bassgitarre getauscht. Das originale E-Gitarrensolo aber wurde von den Violinen und Celli übernommen. Gefordert war zudem die Rhythmusgruppe. Im Summer- Samba «So Nice» gefiel vor allem die disharmonische Untermalung des Themas. Für einen weiteren Wechsel im Musik­- stil war im dritten Teil dann Dirigent Raphael Rebholz verantwortlich. Mit gefälligen Melodien lud er «Im Pöschtli z’Appezöll» zur bodenständigen lüpfigen Stobete ein. Danach führte er mit seinem Synfonieorchester «Rond om de Säntis», wobei es zwischen den einzelnen Registern geradewegs zum musikalischen Wettstreit kam. Mit «Pirates of the Caribbean» wagte Raphael Rebholz einen Abstecher in die Film­musik.

Den Schlusspunkt hinter die musikalische Reise des wohl­tuenden Konzerts setzte das 50 Mitglieder starke Jugend­orchester im «The Lord of the Dance». Das schottische Musikhighlight lebte von den im Holz- und Geigenregister intonierten Dudelsack, der gegen das Böse in den Reihen der Bläser und Bässe anzukämpfen schien. Spontane Bravo-Rufe und tosender Applaus forderten eine Zugabe. Danach waren die Musikerinnen und Musiker in den wohlverdienten Feierabend entlassen, nicht aber ohne die besten Wünsche für die am Auffahrtswochenende bevorstehende Tournee in die Innerschweiz anzutreten. Am Erfolg wird ob der vor bester Spiellaune strotzenden Jugendorchestern wohl kaum jemand zweifeln.

