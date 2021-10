Rheintaler Partyband Zwei goldene Schallplatten für die Fäaschtbänkler Für den Song «Can you English please» hat die Rheintaler Partyband am Samstag Doppel-Gold gewonnen. 05.10.2021, 05.00 Uhr

Die goldenen Schallplatten hängen an den Wänden. Bild: pd

«Es sind mit Sicherheit die grössten Auszeichnungen, die wir je bekommen haben», sagt Fäaschtbänkler-Akkordeonist Roman Wüthrich. Am Samstag konnten die fünf Rheintaler gleich zwei goldene Schallplatten entgegennehmen: die eine aus der Schweiz, die andere aus Österreich, beide für den Song «Can you English please», der 2016 erschienen ist. Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, haben die Musiker aber nicht: Derzeit schreiben sie in einer Airbnb-Unterkunft in Dornbirn Songs für ein neues Album.