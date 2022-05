Altstätten: Zusatzmonat für Städtli-Stubete

Transplantationsgesetz «Frustriert von diesem pietätlosen Abstimmungskampf»: Warum eine Rheintalerin gegen SVP-Mann Thomas Aeschi schiesst

Michelle Hugs Leben hing am seidenen Faden. Das Spenderherz einer Maturandin rettete ihr 2012 das Leben. Seither setzt sich die gebürtige Rebsteinerin für Menschen ein, die auf Spenderorgane warten. Am Freitagabend verteidigt sie in der SRF-«Arena» das Transplantationsgesetz gegen prominenten Gegner.