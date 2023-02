Tötungsdelikt Rebstein – 49-Jähriger tot im Freien aufgefunden

Zeugenaufruf Tötungsdelikt in Rebstein: 49-jähriger Schweizer wurde am Montagmorgen tot aufgefunden Am Montagmorgen ist ein 49-jähriger Schweizer in Rebstein tot aufgefunden worden. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen, handelt es sich um ein Tötungsdelikt. Das Opfer war polizeibekannt. Was den Täter angeht, tappt die Polizei laut Mediensprecher Hanspeter Krüsi im Dunkeln. Aktualisiert 13.02.2023, 14.35 Uhr

Die Kantonspolizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort und hat das Gelände an der Gräflibühlstrasse abgesperrt. Bild: Gert Bruderer

An der Gräflibühlstrasse 2 in Rebstein ist am Montagmorgen um 8.40 Uhr ein Mann tot im Freien aufgefunden worden. Wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst, handelt es sich beim Opfer um einen 49-jährigen polizeibekannten Schweizer. Laut Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, war er bereits zuvor in ein Strafverfahren verwickelt gewesen. Die Todesursache ist der Polizei bekannt, allerdings sagt Krüsi auf Anfrage nichts dazu, denn: «Das ist Täterwissen, das wollen wir dann bei einer Festnahme vom Täter hören.»