Au: Auffahrunfall auf der Autobahn – Kantonspolizei sucht Zeugen

Zeugenaufruf Auffahrunfall auf der Autobahn in Au – Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen Am Donnerstag ist es auf der Autobahn A13 zu einem Auffahrunfall mit zwei Autos gekommen. Ein 61-jähriger Autofahrer und eine 27-jährige Autofahrerin wurden dabei leicht verletzt. 25.11.2022, 16.29 Uhr

Beim Auffahrunfall wurden drei Personen verletzt. Bilder: Kapo SG

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 27-jährige Frau am Donnerstag, kurz nach 17.55 Uhr, mit Ihrem Auto auf der Autobahn von St.Margrethen nach Widnau. Laut Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen musste ein vor ihr fahrender 59-jähriger Mann sein Auto verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Aus zurzeit unbekannten Gründen bemerkte die 27-Jährige dies zu spät. In der Folge prallte ihr Auto in das Auto des 59-Jährigen. Durch die Kollision wurden die 27-Jährige, der 59-Jährige sowie seine Mitfahrerin leicht verletzt. Alle drei mussten vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.