Faustball Widnau gewinnt den Cup zum zehnten Mal

cupfinal Zehnter Cupsieg für Faustballer aus Widnau Die Widnauer Faustballer setzen sich im Cupfinal gegen ihre Nachbarn aus Diepoldsau durch. 27.09.2021, 05.00 Uhr

Widnau siegte im Cupfinal gegen Nachbar Diepoldsau. Bild: PD

(fb/ys) Die Widnauer setzen sich im Final des Schweizer Cups gegen Diepoldsau mit 5:1 (12:10, 11:9, 9:11, 11:9, 11:9, 11:9) durch.

In der NLA gescheitert, im Cup erfolgreich

In der Meisterschaft ist der Titelverteidiger leer ausgegangen. Im Schweizer Cup hat das Team von Trainer Peo Meier aber doch einen Titel geholt. Gegen Erzrivale Diepoldsau setzten sich die Widnauer mit 5:1 durch.

«So deutlich, wie das Satzverhältnis vermuten lässt, war das Spiel aber nicht», sagte Widnaus Captain Yanick Linder nach der Partie . Die Widnauer, die wie gewohnt mit ihrem Angriffsduo Jan Meier und Juliano Fontoura aufliefen und in der Abwehr mit Yanick Linder, Dominik Fehle und Jun Heule durchspielten, konnten vorlegen. Die ersten beiden Sätze gingen mit 12:10 und 11:9 an Widnau und auch im dritten Durchgang führten die Widnauer mit 5:0.

Diepoldsauer Wechsel zeigt nur kurz Wirkung

Dann wechselten die Diepoldsauer ihren Service von Christian auf Lukas Lässer, was kurzfristig Wirkung zeigte: Die Rheininsler drehten den Satz (11:9).

Aber danach übernahmen wieder die Widnauer das Spieldiktat. «Wir waren am Zuspiel etwas konstanter», freut sich Yanick Linder.

Die Durchgänge 4, 5 und 6 gingen jeweils mit 11:9 an Widnau, das damit als Nachfolger von Wigoltingen den Schweizer Cup gewinnt. «Widnau hat verdient gewonnen. Sie waren konstanter als wir. Bei uns gab es zu viele Hochs und Tiefs», bilanzierte Diepoldsaus Captain Malik Müller. Für Diepoldsau spielten Lukas und Christian Lässer im Angriff, Mathias Ziereisen, Jonas Tremp und Malik Müller in der Abwehr. Die Einwechslung von Paolo Columpsi für Jonas Tremp und der Wechsel von Mathias Ziereisen in den Angriff und Christian Lässer in die Mitte brachte nicht die gewünschte Wirkung.

Erster Widnauer Cupsieg seit sechs Jahren

Für Faustball Widnau war es der zehnte Cupsieg, vier davon wurden noch als KTV Widnau gewonnen. Der letzte Widnauer Sieg im Cup liegt bereits sechs Jahre zurück. Diepoldsau stand zum sechsten Mal im Final, den Cupsieg gab’s aber nur einmal, das war vor acht Jahren.