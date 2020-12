Wolfhalden Restaurant Adler ist verkauft, die Zukunft jedoch ungewiss Zu den festen Werten in Wolfhaldens Zentrum gehört das traditionsreiche Restaurant Adler. Kürzlich wurde die Liegenschaft der Swiss Ecotec GmbH, Lutzenberg, verkauft. 24.12.2020, 05.00 Uhr

Wie es mit dem «Adler» weitergeht, ist noch nicht sicher. Bild: egb

Zu den festen Werten in Wolfhaldens Zentrum gehört das traditionsreiche Restaurant Adler. Kürzlich wurde die Liegenschaft der Swiss Ecotec GmbH, Lutzenberg, verkauft. Firmeneigentümer Ramon Würth möchte es sanft renovieren. «Ich bin interessiert am Weiterbestand des Restaurants, das verpachtet werden soll. In der Gastroszene ist aber derzeit vieles ungewiss, die Zukunft des Hauses bleibt offen», sagt der neue Besitzer.