Wintertagung der Rheintaler und Werdenberger Sennen

Wintertagung in Wangs Wetter flop – Alpkäse top: Dieses Fazit zogen Älplerinnen und Sennen nach dem Bergsommer 2021 Im Rheintal, Werdenberg und Sarganserland wurden im Jahr 2021 knapp 2,7 Millionen Kilogramm Kuhmilch zu Käse verarbeitet. Ignaz Good 12.04.2022, 05.00 Uhr

Für langjährige Alptätigkeit wurden an der Wintertagung die treuen Seelen der Alpsektionen Werdenberg-Rheintal geehrt: Hans Ruppanner für 45 Alpsommer, Hans Schlegel (13), Martin Steingruber (11), Michael Freuler (11) und Hans Pernet (19) – nicht auf dem Bild. Bild: Ignaz Good

Mehr als 200 Älplerinnen und Sennen, Delegationen von Alpkorporationen und Ortsverwaltungen, Bauernorganisationen sowie Vertreter von Gemeinden und Kanton liessen sich am Freitagnachmittag an der Wintertagung der Alpsektionen Sarganserland und Werdenberg-Rheintal im «Sternen»- Saal in Wangs über den vergangenen Alpsommer und die Käseproduktion informieren.