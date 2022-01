Wintersport: Naher Schnee lockt auf die Skier

Wintersport «Langlaufen wurde wie Skitouren und Bergschuhwandern noch beliebter» – Naher Schnee lockt auf die Skier Der Dezember war für Skilift- und Loipenverantwortliche aussergewöhnlich gut. So soll’s im neuen Jahr bleiben. Yves Solenthaler Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Langlaufzentrum Gais hoch über Altstätten hoffen die Verantwortlichen auf einen ähnlich guten Jahresanfang wie in der letzten Saison, der Dezember war deutlich besser als vor einem Jahr. Bild: pd

Im Tal unten hatte der erste Schnee im neuen Jahr nicht lange Bestand, ein paar Höhenmeter weiter oben hoffen Skilift­verantwortliche auf weiteren Schneefall oder zumindest ein paar weitere kalte Tage, damit aus der dünnen Schneedecke ein harter und damit belastbarer Untergrund wird.

Am Montag läuft erst der Kinderskilift Bischofsberg. Beim längeren Skilift Heiden-Bischofsberg ist Betriebsleiter Ueli Wolf mit seinem Team bereit, sobald es die Bedingungen zulassen. Wenn die vorhergesagten tiefen Temperaturen in den kommenden ein, zwei Tagen eintreffen, wird der Skilift Heiden morgen Mittwoch ab dem Mitteleinstieg geöffnet.

Hanny und Bernhard Egeter, die den nur 100 Meter langen Kinderskilift Furnis in Plona seit 26 Jahren betreiben, melden am Montagmittag: «Am Mittwoch ab 13 Uhr und am Samstag/Sonntag ab 10 Uhr haben wir geöffnet.» Beim Skilift Oberegg dagegen reicht die Schneedecke nicht aus, um eine Piste zu präparieren. «Es müsste noch mehr Schnee geben, und danach sieht es im Moment nicht aus», sagt Sonja Spirig, Vize-Verwaltungsratspräsidentin des Skilifts Oberegg-St.Anton.

Für die schmalen Latten liegt bereits genug Schnee

Im Langlauf-Zentrum Gais beim Stoss war bereits gestern gespurt, ebenso auf den zwei Strecken des Loipenclubs Heiden- Bodensee, Markus Buschor aus Lüchingen, Präsident des LLZ Gais, hofft auf einen ähnlichen Jahresanfang wie in der letzten Saison: Dank schneereichem Januar und Februar kam das Langlaufzentrum über dem Rheintal auf 63 Betriebstage.

Langlaufen ist das Pendant zum Velofahren im Winter. Den Aufschwung der massnahmenbefreiten Sportarten spürte das LLZ Gais bereits im letzten Winter. «Langlaufen wurde wie Skitouren und Bergschuhwandern noch beliebter», sagt Buschor. So erstaunt es auch nicht, dass in der Schweiz in der letzten Saison ein neuer Rekord an verkauften Loipenpässen aufgestellt wurde. Im Langlaufzen­trum Gais waren es 2020/21 nicht genug Loipentage, um den Rekord zu brechen. Markus Buschor sagt:

«Aber an schönen Tagen – vor allem am Wochenende – wimmelt es derzeit an Leuten.»

Das erfreut ihn umso mehr, als der Dezember schneereich war, so kam das LLZ Gais im ersten Teil des Winters bereits auf 29 Spurtage. Entsprechend gut lief auch der Skiverleih: «Wenn wir viele Leute haben, verleihen wir immer auch viele Skier», sagt Markus Buschor. Gerade für Anfänger und Spontanläuferinnen bietet sich die Loipe in der Nähe an. Das ist auch in Heiden auf der Loipe Bissau nicht viel anders, für geübte Lang­läuferinnen und Langläufer, die gerne viele Höhenmeter überwinden, gibt’s den Panoramaweg Langenegg–Rensol (gemäss Eigenwerbung «die schönste Panoramaloipe»). Wer gar Wettkampfambitionen hegt, kann am 26.Januar am Nachtloipenrennen in Gais teilnehmen.

Im Dezember hatten alle bis an Weihnachten geöffnet

Auch die Skiliftverantwortli­chen in Heiden, Oberegg und Plona blicken auf einen erfreulichen Dezember zurück. «Es gab aussergewöhnlich früh viel Schnee», sagt Betriebsleiter Ueli Wolf, «vom 10. bis am 24.Dezember hatten wir 15 durchgehende Betriebstage.» Auch in Oberegg und Plona konnte während zwei Dezember-Wochen jeweils am Mittwochnachmittag und am Wochenende Ski gefahren werden. Sonja Spirig vom Skilift Oberegg sagt:

«Unter der Woche hätten mehr Gäste kommen können, aber an den Wochenenden lief’s sehr gut.»

Ueli Wolf ergänzt, mit der Einführung der Häädler Sportkarte (Skilift und Badi) vor zwei Jahren seien die Zahlen gestiegen.

Wie gut der Winter für die Skilifte und Loipen wird, entscheidet sich erst im Januar. Besser als vor zwei Jahren ist er schon jetzt: «In der Saison 2019/20 hatten wir null Betriebstage», sagt Ueli Wolf. Der Umgang mit der Schneeunsicherheit in relativ tiefen Lagen eint alle Skilift- und Loipenbetreiber der Region.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen