Fasnacht: Wilde Guggenparty in Berneck

Fasnacht Wilde Guggenparty auf der Rathaustreppe in Berneck Beim «Mönsterli» in Berneck heizten acht Guggen dem Publikum so richtig ein. Elias Stumpp 28.02.2022, 05.00 Uhr

Die Guggesuuser hatten ihren Auftritt um 21 Uhr. Viel Publikum fand sich am Freitagabend zum «Mönsterli» auf dem Rathausplatz ein. Bild: Elias Stumpp

Nachdem der Event im letzten Jahr ausgefallen war, freuten sich die Guggesuuser Berneck umso mehr aufs «Mönsterli». Um Berneckerinnen und Berneckern so richtig einheizen zu können, hatten sich die Guggesuuser Verstärkung geholt und acht Gastguggen, darunter die Rebsteiner Burgtätscher und die Wolfshüüler aus Wolfhalden, eingeladen.

Auch das Publikum war zahlreich und teilweise selbst in bunten Kostümen erschienen. Jung und Alt feierten und tanzten ausgelassen trotz zeitweiligem Schneefall bis spät in die Nacht. Was bei einer solchen Witterung natürlich nicht fehlen darf, sind warme Speisen und Getränke. Im Rathaus hatten die Gastgeber die «Gugger-Beiz» eingerichtet, wo man sich aufwärmen konnte.

Daneben wurden gleich an mehreren Ständen Zack-Zack und leckere Würste sowie Glühwein und Punsch angeboten. Die Guggesuuser traten dieses Jahr nochmals unter dem Motto «Huusdrache» auf. Nachdem sie vergangenes Jahr zum 40-jährigen Bestehen eine Party veranstalten wollten, dies aber durch die Pandemie verhindert wurde, nutzten die Bernecker Guggen die Gelegenheit, um gleich ihren «40+1-Geburtstag» zu feiern.