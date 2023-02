Kreditkarten im Rheintal gestohlen – Polizei nimmt Männer fest

Widnau/Au/Altstätten Kreditkarten-Klau im Rheintal: Polizei verhaftet mehrere Männer Zwischen Freitagnachmittag und Montagnacht haben vier Algerier mehrere Diebstähle in Widnau, Au und Altstätten verübt. Bei allen vier Personen konnten gestohlene Gegenstände sichergestellt werden. Die Beschuldigten wurden festgenommen. 27.02.2023, 11.07 Uhr

Im Rheintal ist es nach Diebstählen von Kreditkarten zu Festnahmen gekommen. Symbolbild: Keystone

Die St.Galler Kantonspolizei hat am Sonntagabend zwei Algerier im Alter von 22 und 28 Jahren in Altstätten kontrolliert, wie sie mitteilt. Beide trugen Bargeld und fremde Kreditkarten auf sich. Ausserdem konnten zwei Mobiltelefone sichergestellt werden. Die beiden Männer wurden festgenommen.

In der Nacht auf Montag wurden zwei Algerier im Alter von 15 und 23 Jahren beobachtet, die in Widnau nach unverschlossenen Autos suchten. Eine Person meldete den Vorfall der Notrufzentrale. Die beiden Männer konnten wenig später angehalten werden. Im Rahmen einer Kontrolle wurden mehrere gestohlene Gegenstände sichergestellt – unter anderem eine Kreditkarte, die auf einen anderen Namen lautete. Die entsprechende Person konnte laut Polizeiangaben ausfindig gemacht werden – sie gab zu Protokoll, dass das ganze Portemonnaie vergangenes Wochenende aus dem Auto in Au gestohlen worden sei.

Die beiden Algerier wurden daraufhin festgenommen. Die Deliktsumme beläuft sich auf über 500 Franken. (kapo/dwa)