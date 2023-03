Widnau Zukunftsvisionen, administrative Softskills und Gemeindefusionen: Das waren die Themen am ersten «Feierabendgespräch» in Widnau Bruno Seelos stellt sich am ersten Treff der neuen Veranstaltungsreihe der Reformierten Kirchgemeinde Widnau-Diepoldsau-Kriessern den Fragen von Diakon Martin Nägele. Es geht unter anderem um das Rheintal der Zukunft. Monika von der Linden Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diakon Martin Nägele (rechts) befragt Bruno Seelos zum Lebensraum Mittelrheintal. Bild: Monika von der Linden

Ein Strassenschild weist den Weg zum Neugass-Treff. Die neue Veranstaltungsreihe der Reformierten Kirchgemeinde Widnau-Diepoldsau-Kriessern findet nämlich buchstäblich in der Neugasse statt. Betritt man das Kirchgemeindehaus, erklären weitere «Strassenschilder», was die Besuchenden erwartet. Es gibt eine Leseecke und einen Kaffeeplatz. Die meisten Gäste sind allerdings neugierig, was sie unter «Feierabendgespräch» erwarten wird.

Dort wird Diakon Martin Nägele das erste Interview führen. Prominenter Gast ist Bruno Seelos. Als Noch-Gemeindepräsident von Berneck engagiert er sich in mehreren Zweckverbänden und Vereinigungen, teils als Präsident. Das mit dem Hintergrund verbundene Wissen veranlasste das dreiköpfige Organisationsteam (Martin Nägele, Kivo-Präsident Thomas Widmer und Kivo-Kandidatin Maria Garcia), Bruno Seelos zum Thema Lebensraum Mittelrheintal einzuladen. Das Gemeindepräsidium, das der Gast am 1 April in Widnau antreten wird, steht am Neugass-Treff gewollt zurück.

Vor- und Nachteile einer Stadt Mittelrheintal

Bruno Seelos beschreibt sich selbst als einen liberal denkenden Menschen, der gern Konventionen hinterfragt. Die Aussage prüft Martin Nägele immer wieder. Eine seiner ersten Fragen betrifft einen möglichen Zusammenschluss der fünf Gemeinden im Mittelrheintal: «Wären Sie im Jahr 2005 ein Verfechter der Stadt Mittelrheintal gewesen?»

«Der Impuls muss aus der Bevölkerung und nicht von den Behörden kommen», antwortet Bruno Seelos. Ob ein erneuter Anlauf heute Chancen hätte, erklärt er mit einem Blick an den Zürichsee: Rapperswil und Jona hatten dreimal abgestimmt. «Ich engagiere mich gern in der Region. Das ist Hinweis ge­nug auf das, was ich denke.» Eine grössere Gemeinde könne Wohn- und Industriequartiere nach anderen Kriterien verteilen als fünf kleine Gemeinden. «Das ist ein Vorteil.» Jede muss wirtschaftlich so stark sein, dass der Steuerhaushalt im Lot bleibt. Als Präsident einer Stadt Mittelrheintal wäre es schwieriger, den Kontakt zu den Menschen zu halten. «Widnau hat doppelt so viel Einwohnende wie Berneck», sagt er mit Blick auf seinen bevorstehenden Wechsel.

Anliegen müssen formell wasserdicht sein

Zum Lebensraum gehört neben Struktur und Wirtschaft auch Kultur. «Wir müssen uns nicht verstecken», sagt Bruno Seelos und nennt Beispiele, die auf beiden Rheinseiten nur einen Steinwurf weit von der Neugasse erreichbar sind. «Wir müssen besser transportieren, wo welche Anlässe stattfinden.» Als nächstes wollte Martin Nägele wissen, welches denn die Sonnen- und die Schattenseiten eines Gemeindepräsidenten seien.

«Man muss auch die Meinungen anderer anhören, reflektieren und nach einem Weg suchen, auf dem man eine Lösung findet», sagt Bruno Seelos. Er empfinde es als anspruchsvoll, wenn jemand eine gute Sache auf juristischem Weg verzögert. «Sie muss also formell wasserdicht sein.» Generell erachte er es als gut, dass die Menschen heute kritischer sind und sich nicht vom Gemeindeoberhaupt instrumentalisieren lassen.

Das Mittelrheintal der Zukunft

Bruno Seelos hat klare Vorstellungen, wie das Mittelrheintal im Jahr 2050 aussehen soll. «Wir sind mobil, aber nicht mit dem Auto unterwegs.» Er hofft, dass die Verdichtung gelingt und Freiräume naturnah gestaltet werden. Der Wirtschaft soll es so gut gehen, dass die Arbeitsplätze vor Ort sind. «Und Rhesi ist im Bau. Der Rhein ist unsere Lebensader. Er soll so lebenswert wie heute sein. Oder noch besser.»

Mit einer Anspielung da­rauf, dass die Anliegen der Kirchen oft als Schnee von gestern bezeichnet werden, schliesst Martin Nägele das Interview: «Schnee von gestern ist das Wasser von morgen.»

Hinweis Der nächste Neugass-Treff ist am Mittwoch, 5. April, im Kirchgemeindehaus Widnau. Der Gast ist noch nicht bekannt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen