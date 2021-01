Am Dienstagnachmittag brannte in Widnau die Dachwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Unterdorfstrasse. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch eindämmen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 100‘000 Franken. Die Brandursache ist nicht bekannt.

26.01.2021, 16.50 Uhr