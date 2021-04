Widnau Trainerduo verlängert: Cheftrainer Andreas Lüchinger und sein Assistent und Bruder Daniel bleiben dem FC Widnau erhalten Die Fussballsaison ist immer noch unterbrochen, der FC Widnau kümmert sich dennoch um seine Zukunft. Er gibt bekannt, dass das Trainergespann Andreas und Daniel Lüchinger auch nächste Saison an der Seitenlinie steht. 15.04.2021, 05.00 Uhr

Cheftrainer Andreas Lüchinger (links) und Daniel Lüchinger bleiben dem Rheintaler Branchenprimus erhalten. Bild: pd

(red/pd) Die Fussballsaison ist immer noch unterbrochen, auch die Durchführung der drei verbliebenen Vorrundenspiele steht auf der Kippe. Der FC Widnau, einziger Rheintaler Vertreter in der 2. Liga interregional, plant dennoch seine Zukunft. Er gibt bekannt, dass das Trainergespann Andreas und Daniel Lüchinger auch nächste Saison beim FCW an der Seitenlinie steht.

Nach einem eher harzigen Start mit zwei nicht zwingenden Niederlagen kam der FCW mit attraktivem, einsatzfreudigem Spiel immer besser in Fahrt. Er holte vor dem Unterbruch beim Tabellenzweiten Amriswil einen für die Moral wichtigen Sieg. «Leider wurde es dann auf Aegeten nichts mehr mit dem Spitzenspiel gegen den Leader aus Uzwil», steht in der Medienmitteilung, in der der FCW die Vertragsverlängerung bekannt gibt. Die Mannschaft habe sich stetig weiterentwickelt und zeigte «attraktiven Fussball mit Herz und Leidenschaft. Sie ist auf und neben dem Platz noch mehr zu einer verschworenen Einheit zusammengewachsen», schreibt der FCW. Die Handschrift der Trainer sei unverkennbar.

Ein Prozess, der noch nicht zu Ende ist

Umso mehr freut der Verein sich über die Vertragsverlängerung. Sie gebe dem Team die Sicherheit, dass man den Weg der Kontinuität weiter verfolgt. Die Mannschaft bleibt grossteils zusammen, «was für die Zukunft noch viel erhoffen lässt». Zumal man nicht am Ende des Entwicklungsprozesses sei, wie es auch das Trainergespann sagt. Dies sei auch ein Grund, die Arbeit fortzuführen.

Für Sportchef Markus Hutter folgen nun noch die Gespräche mit den Spielern der ersten und der zweiten Mannschaft (die in der 3.Liga spielt). Einige Veränderungen wird es wohl berufsbedingt geben. Besonders auf der Goalieposition, wo der Verein die Augen offen hält.