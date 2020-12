Widnau Swisscup findet nicht statt – und wenn, dann nur virtuell Der älteste Synchronwettkampf der Schweiz muss auf die Liveaustragung verzichten. Maya Seiler 11.12.2020, 05.00 Uhr

Das Mixed-Age-Team Ice Storms aus Widnau beim Synchronwettbewerb. Bild: Sabine de la Poza

Von Funktionären des Eislaufvereins 1989 aus der Taufe gehoben, wurde der Swisscup Widnau zum Wegbereiter für den wettkampfmässigen Synchroneislauf in der Schweiz. Er war nicht nur das erste Turnier dieser Art, sondern auch das einzige, das seit über 30 Jahren nie ausgesetzt hat.

Schweren Herzens Absage mitteilen

Nun wurde die 33. Durchführung, geplant für 6. und 7. März 2021, durch die Pandemie gestoppt. Schweren Herzens musste Bettina Hutter, Präsidentin des Organisationskomitees, am Sonntag den angemeldeten Teams die Absage mit­teilen.

Es gibt aber noch einen Silberstreifen: Statt den Wettkampf auf 2022 zu verschieben, sollen die Synchrongruppen das Angebot erhalten, an einem virtuellen Swisscup teilzunehmen. Im Januar könnten die Austragungsmodalitäten feststehen. Es wäre der erste virtuelle Synchronanlass in der Schweiz, international werden im Dezember erste Erfahrungen mit virtuellen Wettkämpfen gemacht.

Kür auf Video

Nicht nur den Teams musste das OK des Swisscups Widnau die Absage bekannt geben. Als Erstes kommunizierte man den traurigen Entscheid dem Sportzentrum, das die Organisatoren in verdankenswerter Weise un­terstützte. Das Aufgebot an Preisrichter und Panels wurde zurückgezogen, ebenso die Reservation des Computer-Wertungssystems. Jetzt hoffen die Organisatoren darauf, dass viele der angemeldeten Teams sich auf das Abenteuer eines virtuellen Wettkampfs einlassen und Anfang März mit einer Videoaufnahme ihrer Kür gegeneinander antreten werden.