Widnau: Eltern protestieren gegen Maskenpflicht ab vierter Klasse

Widnau Stiller Protest von Eltern gegen Maskenpflicht ab der vierten Klasse – Mehrheit akzeptiert die Massnahmen an Schulen Für Schülerinnen und Schüler ab der vierten Klasse gilt Maskenpflicht. Dagegen regt sich Widerstand. Eine Elterngruppe in Widnau setzt Zeichen. Hildegard Bickel Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Seit Montag gilt ein kantonales Maskenobligatoriums ab der vierten Klasse. Es gibt Eltern, die sich dagegen wehren. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Am Dienstag- und Mittwochmorgen leuchteten Kerzen vor dem Widnauer Schulhaus Wyden. Angezündet von Vätern und Müttern, etwa 25 Personen, die sich mit diesem stillen Protest gegen die Maskentragepflicht für Kinder ab der vierten Klasse wehren.

Bereits am Montagabend nahmen manche von ihnen teil an einer Kundgebung vor dem Bildungsdepartement in St.Gallen, wo ebenfalls in friedlichem Rahmen mit Kerzenlicht gegen die seit Montag gültige Maskenmassnahme Kritik ausgedrückt wurde.

Ein Schreiben mit Zündstoff

In einem weiteren Schritt wurden die Bedenken der Eltern schriftlich dem Widnauer Schulrat mitgeteilt. Die Maske habe einen schädlichen Einfluss auf die körperliche, psychische und seelische Integrität der Kinder, so die Sicht der Eltern. Deshalb werde die Maskentragepflicht abgelehnt. Auch eine allfällige Quarantäne-Anordnung werde nicht akzeptiert, solange die Kinder keine eindeutigen Symptome hätten. Das Massnahmenregime gehe von einer generellen Krankheitsvermutung aus, die ein gesundes Kind nur mittels regelmässigem Maskentragen abwenden könne, was ein Paradoxon darstelle.

Kerzen und Anti-Maske-Botschaften beim Schulhaus Wyden. Bild: PD

Die E-Mail, deren Inhalt rund 80 Personen unterstützen, hat Schulpräsident Richard Dünser zur Kenntnis genommen und auf sachlicher Ebene beantwortet. Die Maskenpflicht ist vom Kanton angeordnet, die Schule verfügt über keinen Ermessensspielraum in der Umsetzung. Er sieht sich zwei Fronten gegenüber. Während eine Gruppe die Maskenpflicht ablehnt, würden andere Eltern eine Ausdehnung ab der ersten Klasse befürworten.

Die Mehrheit der Eltern hingegen akzeptiert die Maskentragepflicht. Dass die Kinder ab der vierten Klasse keine Maske tragen, sei nur im Falle eines ärztlichen Attests legitim. Die Lehrpersonen sind angewiesen, die Maskenpflicht umzusetzen, sagt der Schulpräsident. Sollten kritische Eltern in Betracht ziehen, ihr Kind aus der Schule zu nehmen, verweist Richard Dünser auf die Beschulungspflicht und Sanktionen, die im gesetzlichen Rahmen ausgeschöpft werden könnten.

Weitere Aktionen sind im Gang

In den sozialen Medien bleibt der Widerstand gegen die Maskentragepflicht aktiv und betont respektvoll. Am Montagabend wird ab 19 Uhr zu einem Lichterspaziergang um den Kanal eingeladen. Treffpunkt ist beim Parkplatz im Zentrum Widnau.

Zudem ist eine Petition im Kanton St.Gallen im Umlauf, die fordert, das generelle Maskenobligatorium ab der 4. Klasse per sofort aufzuheben. Bisher haben über 5300 Personen die Petition unterschrieben.

