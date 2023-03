Widnau: Christa Köppel informierte

Widnau Spiel, Satz, Christa Köppel – die Gemeindepräsidentin informierte Die Widnauer Gemeindepräsidentin punktete an ihrer letzten Informationsveranstaltung von Beginn an - trotz kleineren Schlagabtauschen. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 24.03.2023, 05.00 Uhr

Einer der letzten offiziellen Termine in Christa Köppels Agenda wird die Bürgerversammlung sein. Bild: Cassandra Wüst

Die Stühle im Mehrzweckraum des Schülerhorts im «Stoffel» in Widnau füllten sich schnell. Die von der Gemeinde organisierte Informationsveranstaltung am Mittwochabend führte gar dazu, dass noch mehr Stuhlreihen aufgestellt werden mussten. Rund 60 Personen waren gekommen. Christa Köppel sagte nach der Veranstaltung:

«Mehr als ich angenommen hatte – dann wären wir in den ‹Metropol›-Saal gewechselt.»

Die scheidende Gemeindepräsidentin begrüsste die Bürgerinnen und Bürger teils mit einem Lächeln, teils mit einem Händedruck und immer mit dem Vornamen.

Christa Köppel ratterte zunächst das sogenannte «Pflichtprogramm» zu den ­Finanzen herunter: Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 76 Prozent, das Budget ist ausgeglichen und es gibt einen Ertragsüberschuss von 2,89 Millionen Franken, der an der Bürgerversammlung zur Vorfinanzierung der A-Massnahmen Widnau aus dem Agglomerationsprogramm Rheintal (AP4) vorgeschlagen wird. Dazu gehören beispielsweise ein Ausbau des Ortsbusnetzes mit neuen Haltestellen, eine Ufergestaltung am Binnenkanal oder eine Velounterführung.

Projekt-Geschenke für ihren Nachfolger

Wortmeldungen gab es einige. Zum Beispiel, warum nicht auch in Widnau die Grundsteuern gesenkt werden, um die Haushalte zu entlasten, die wie anderswo mit hohen Strom- und Energiekosten zu kämpfen haben.

Christa Köppel, nach über 20 Jahren an der Spitze der Gemeinde eine geübte Spielerin, konnte sich im Schlagabtausch mit den Bürgerinnen und Bürgern behaupten und hatte immer eine schlagkräftige Antwort zur Hand, wie zum Beispiel: «Wir haben hier keine nachhaltige Lösung gefunden. Ich sage nicht, dass ich recht habe, ich sage nur, wie ich es sehe», oder sie wehrte mit Humor Vorwürfe ab wie jenen: «Die Gemeinde muss lernen zuzuhören. Wir wollen kein Leuchtturmprojekt im Zentrum, sondern eine grüne Begegnungs­oase», als es um die Motion zur Zentrumsplanung ging. «Ich meinte keinen Leuchtturm im bildlichen Sinne, sondern ein Vorzeigeprojekt im übertragenen Sinne», sagte Köppel und gestikulierte, was den einen oder anderen Lacher auslöste.

Diskussionen gab es keine. Stattdessen hielt Christa Köppel eine ganze Reihe Ratschläge und Abschiedsweisheiten bereit: So solle doch die Arbeit der technischen Betriebe mehr gewürdigt werden. Für ihren Nachfolger Bruno Seelos, der ebenfalls anwesend war, hatte sie noch ein Abschiedsgeschenk: Die Abstimmung über den Neubau der Kunsteisbahn im Herbst überlasse sie ihm gern. Und noch so gern auch die Revision der Ortsplanung, deren Ball die Bürger und Bürgerinnen mit 29 Einsprachen an die Gemeinde zurückspielten. Sie sagt dazu:

«Es wird noch ein langer Weg sein, auf dem Eigeninteresse und öffentliches Interesse zueinander finden müssen.»

Am Ende ihrer letzten Informationsveranstaltung liess Christa Köppel die Anwesenden mit einer offenen Antwort auf die Frage zurück: Wie weiter nach dem Rücktritt? «Das bleibt mein Geheimnis.»

Die Bürgerversammlung findet am Montag, 27. März, um 19 Uhr in der Sporthalle Aegeten statt.

