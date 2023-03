Gemeinde Widnau liegt 7 Millionen über Budget

Widnau Sieben Millionen Franken über Budget - Gemeinde Widnau liegt dank Elektrizitätswerk im Plus «Unvorhersehbare und ausserordentliche Einnahmen» führten zu einem Einnahmenüberschuss von 4,16 Millionen Franken – dies bei einem budgetierten Defizit von 3 Millionen Franken. Der Steuerfuss bleibt dennoch gleich. 06.03.2023, 05.00 Uhr

Ausserordentliche Einnahmen der Elektizitätsversorgung Widnau führten zum Überschuss. Bild: PD

Wie die Gemeinde in ihren Mitteilungen schreibt, sei das positive Ergebnis zum einen auf unerwartete Mehrerträge bei den Nebensteuern in Höhe von rund zwei Millionen Franken zurückzuführen sowie auf Aufwertungsgewinne aus Neuschätzungen von Finanzliegenschaften (sog. Buchgewinne) im Umfang von 2,8 Millionen Franken. Zudem wirkten sich ausserordentliche Rückerstattungen bei der Sozialhilfe sowie eine unerwartete Nachzahlung von Subventionen im Asylbereich positiv auf die Erträge aus. Ohne diese nicht budgetierbaren und ausserordentlichen Sonderfaktoren wäre man auf ein Defizit von rund 2,8 Millionen Franken gekommen und damit nahe an die Budgetprognose, hält die Gemeinde fest.