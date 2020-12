Restaurant Forum kocht Weihnachtsmenüs für Bedürftige

An Heiligabend sollen auch finanziell geschwächte Familien in den Genuss eines festlichen Menüs kommen. Am 24. Dezember liefern Mitarbeitende des «Forums» deshalb ein Drei-Gang-Menü an Familien aus, die sich kein Festessen leisten können.

Hildegard Bickel 23.12.2020, 05.00 Uhr