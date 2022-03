Widnau: Männerchor löst sich auf

Interview 5000 Franken Busse nach Umweltdelikt im Bodensee – Experte ordnet ein: «Diese Entscheidung ist ein Hilfeschrei der Strafverfolgung»

Der Verpackungskonzern Amcor Flexibles Rorschach AG in Goldach liess drei Tonnen giftigen Löschschaum in den Bodensee fliessen und kam mit einer Busse von 5000 Franken davon. Umweltstrafrechtsexperte Adrian Ettwein sagt, was es bräuchte, damit ähnliche Delikte effektiver geahndet werden könnten.