Fahrunfähiger Mann kracht in Widnau in mehrere Metallpfähle

widnau Mit dem Auto auf Pfostenjagd: Fahrunfähiger Mann kracht in mehrere Metallpfähle Am Dienstagabend hat sich auf der Bahnhofstrasse in Widnau ein Selbstunfall ereignet. Ein 57-jähriger Autofahrer prallte mit seinem Auto gegen mehrere Metallpfosten. Es entstand Sachschaden von über 10’000 Franken. 15.03.2023, 13.00 Uhr

Bei den Kollisionen entstand Sachschaden von über 10'000 Franken. Bild: Kapo SG

Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, fuhr ein 57-jähriger Autofahrer am Dienstagabend von Diepoldsau in Richtung Heerbrugg. Auf der Bahnhofstrasse in Widnau kollidierte das Auto mit Metallpfosten in der Mitte der Strasse, worauf der 57-Jährige die Fahrt unterbrach. Danach setzte er sich erneut ins Auto, nur um kurz darauf in weitere mittige Metallpfosten zu prallen. Infolge des zweiten Unfalls war das Auto nicht mehr fahrtüchtig.