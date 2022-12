Widnau: Einbruch in Geschäft – Bargeld gestohlen

Widnau Mehrere hundert Franken Bargeld mitgenommen: Einbruch in Geschäft Die Tür war nicht abgeschlossen, also verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft so Zugang zu einem Widnauer Geschäft. Sie liess eine Geldkassette mitgehen. 19.12.2022, 11.33 Uhr

Die Täterschaft gelangte über eine nicht abgeschlossene Tür hinein. Symbolbild: Kapo SG

Im Zeitraum vom Samstagmittag bis Montagmorgen ist eine unbekannte Täterschaft in ein Geschäft an der Bahnhofstrasse in Widnau eingebrochen. Sie gelangte von der Gebäuderückseite über eine mutmasslich nicht abgeschlossene Tür ins Geschäft und brach dort in den Bürobereich ein. Dort stahl sie eine Geldkassette mit mehreren hundert Franken Bargeld. (kapo/nat)