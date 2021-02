Widnau Japanische Comic-Figuren zeichnen lernen: Soziale Dienste lancieren eine Manga-Akademie Mangas und Animes interessieren immer mehr Jugendliche. Nun können sie die asiatische Zeichenkunst auch im Rheintal erlernen - im Widnauer Jugendkulturraum Stoffel 3. 03.02.2021, 05.00 Uhr

Das Angebot startet am 17. Februar im Jugendkulturraum in Widnau. Bild: PD

(pd) Über das Internet steigt die Anhängerschaft von Mangas und Animes stetig. Viele Junge versuchen sich im Zeichnen der japanischen Comics. Die «Mittelrheintaler Manga Akademie» im Jugendkulturraum Stoffel 3 in Widnau soll ein Treffpunkt und Lernort für junge Mangaka werden.

Jugendliche erhalten die Möglichkeit, in ihrer Freizeit die Kunstform professionell angeleitet auszuüben, Gleichgesinnte zu treffen und in einer Gruppe zu arbeiten. Kursleiter Morten Widrig ist Sozialpädagoge, Comic- und Manga-Zeichner. Neben technischen Tipps und Tricks steht für ihn das «Empowerment» der Jugendlichen im Vordergrund. Dieses hilft, die eigene Geschichte in sequenzieller Form erzählen zu können und einen eigenen Stil zu entwickeln.

Die Comics oder Mangas der Teilnehmenden werden in einem Printbuch zusammengefasst. Alle Teilnehmenden erhalten ein Exemplar am Ende des Projekts. Gestartet wird am Mittwoch, 17. Februar, mit einem Schnupperabend von 18.15 bis 20 Uhr (Anmeldung siehe rechts). Dann finden jeden Mittwoch bis zum 9. Juni von 18.15 bis 20 Uhr Treffen statt. Dank der Unterstützung der Rheintaler Kulturstiftung sowie des Kantons ist die Teilnahme kostenlos. Die Kursabende finden unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzbestimmungen statt.