In zwei Jahren ist alles wieder grün»: Zwischen Wiesenrain- und Schrägseilbrücke ist der Rheindamm seit Kurzem kahl

In der letzten Woche hat das Rheinunternehmen damit begonnen, das Gehölz am Damm abzutragen. Der Kahlschlag erfolgt im Rahmen einer periodischen Kontrolle des Mittelwuhrs, so der korrekte Begriff.