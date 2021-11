Rheintaler Jassmeisterschaft: Der Jass-König ist erkoren

Widnau Der Jass-König ist erkoren: Gregor Färber ist der beste Jasser Sieger der 34. Rheintaler Jassmeisterschaft ist Gregor Färber aus Widnau mit 4386 Punkten. 23.11.2021, 05.00 Uhr

Die drei Topplatzierten erhielten unter anderem Blumen. Bild: pd

Mit auf dem Podest waren Hanspeter Kobler aus Thal auf dem zweiten und Manuela Ianelli aus Widnau auf dem dritten Rang. Als bleibende Erinnerung an den Meistertitel wurde von Sandra Betzler aus Berneck wiederum ein ganz spezielles und einmaliges Bild gestaltet.

400 Personen jassten in 21 Restaurants

Dass sich nach einem Jahr Unterbruch viele auf das Turnier gefreut haben, beweisen die Zahlen der Vorrunden. Unter der Leitung von OK-Chef René Müller und seinen vielen Helferhänden wurde in 21 verschiedene Restaurants von Rüthi bis Goldach um den Finaleinzug gejasst. Unter Einhaltung der Vorschriften und 3G-Regelung haben gut 400 Personen mitgemacht. Das sind etwas weniger als bei der letzten Austragung. Trotzdem ist das OK gemäss einer Mitteilung sehr zufrieden, dass der Anlass ohne Probleme durchgeführt werden konnte. Am Final vom Sonntag im «Metropol»-Saal in Widnau nahmen 150 Jasserinnen und Jasser teil und spielten in vier Runden mit zugelostem Partner um den Titel.

Die vielen schönen Preise auf dem Gabentempel fanden dankbare Abnehmer. Niemand ist mit leeren Händen nach Hause gegangen, denn als Trostpreis gab es den traditionellen Gerstensaft für alle. Damit gab es nur Gewinner bei dieser Meisterschaft: Die Jasserinnen und Jasser, die gemütliche Stunden in guter Gesellschaft verbrachten, sowie das OK, das für die enorme Arbeit belohnt wurde, und nicht zuletzt der Nachwuchs des SC Rheintal, der vom Erlös profitieren darf. Mit der Preisver­teilung fand ein gelungener Anlass seinen krönenden Abschluss. (pd)