Ersatz für Sido gefunden: Kool Savas kommt ans Moschtifäascht

Widnau «Die Freude ist sogar noch grösser»: Kool Savas kommt als Ersatz für Sido ans Widnauer Moschtifäascht Mega-Act Sido hat abgesagt – nun tritt Rapper Kool Savas diesen Freitag in Widnau am Moschtifäascht auf. Die Veranstalter haben demnach einen würdigen Ersatz für den erkrankten Sido gefunden. FM1 Today 06.10.2022, 17.42 Uhr

Ein würdiger Ersatz für den Masken-Rapper Sido: Rapper Kool Savas kommt an die diesjährige Ausführung des Moschtifäascht. Bild: PD

Es wäre zu schön gewesen: Rapper Sido (41) sagte seinen Auftritt an der Jubiläumsausgabe des Moschtifäascht in Widnau am Dienstagabend ab. Gesundheitshalber müsse er alle Auftritte vom Wochenende absagen, hiess es. Sido wurde wegen Nierensteinen operiert und muss sich nun schonen. Eine Enttäuschung, nachdem Unterhaltungschefin Selina Frei alles in Bewegung gesetzt hatte, um den deutschen Rap-Star zu verpflichten. «Ich bin fast geplatzt vor Freude», sagte sie Ende August gegenüber FM1Today.

Sidos Management hat nun einen Ersatz gefunden, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilen: Kool Savas (47) wird in der Nacht auf Samstag um Mitternacht am Moschtifäascht rappen.

«Leute freuen sich sogar noch mehr»

«Es handelt sich um einen ebenbürtigen Ersatz», sagt Susi Miara, Medienverantwortliche des Moschtifäaschts. «Viele, die sich in der Rap-Szene bewegen, freuen sich wohl sogar noch mehr auf ihn als auf Sido.» Aber auch wenn die Freude über Kool Savas («Aura», «Das Urteil») gross sei, rechnen die Veranstalter nicht mit einem (noch) grösseren Besucheransturm.

«Alles in Bewegung gesetzt»

Dadurch, dass sich Kool Savas beim gleichen Management befinde wie Sido, sei die Verpflichtung so kurz vor der zehnten Ausgabe des Fests gelungen. «Die haben alles in Bewegung gesetzt, damit unsere Leute nicht enttäuscht werden», sagt Miara. Viele hätten ihre Tickets nur wegen Sido gekauft – «auch wenn wir Tickets fürs Moschtifäascht verkauft haben». Nun sei die Erleichterung beim OK gross, dem Publikum einen solch grossen Act präsentieren zu können.