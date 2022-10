Widnau: Seelos übernimmt Amt von Köppel erst im Frühling

Widnau Bruno Seelos übernimmt das Amt von Christa Köppel erst im Frühling Widnaus gewählter Gemeindepräsident Bruno Seelos wird am 1. April statt bereits Ende Jahr Nachfolger von Christa Köppel. 25.10.2022, 05.00 Uhr

Christa Köppel und Bruno Seelos haben den Nachfolgetermin geregelt. Bild: pd

Die Bürgerversammlungen im Frühling werden sowohl in Widnau als auch in Berneck noch von der heutigen Gemeindepräsidentin bzw. dem heutigen Gemeindepräsidenten geleitet.

Bruno Seelos wird erst nach der Bürgerversammlung 2023 von Berneck nach Widnau wechseln, und in Widnau wird Christa Köppel ebenfalls noch bis zur Bürgerversammlung im Frühling im Amt bleiben. Dies teilt die Gemeinde Widnau in einem Communiqué mit.

Arbeitsintensive Monate zu Beginn des Jahres

Auf diese Weise sei sichergestellt, dass in keiner der beiden Gemeinden in den arbeitsintensiven Monaten Januar bis März – während Jahresabschluss und Budgetprozess – im Präsidium eine Vakanz entsteht. Beide, Christa Köppel sowie Bruno Seelos, werden in Widnau bzw. Berneck Ende März 2023 noch die Bürgerversammlung leiten, bevor sie dann aus dem Amt scheiden bzw. die neue Aufgabe übernehmen.

Gemeindepräsidentin Christa Köppel hatte im November 2021 nach 22 Jahren im Amt ihren Rücktritt auf Ende 2022 erklärt. Am 25. September wurde Bruno Seelos von den Stimmberechtigten der politischen Gemeinde mit grossem Mehr zum neuen Gemeindepräsidenten und somit Nachfolger von Christa Köppel für den Rest der Amtsdauer 2021 bis 2024 gewählt. Im «Interesse eines geordneten Übergangs» haben die Gemeinderäte von Berneck und von Widnau nach gegenseitiger Rücksprache und in Absprache mit Christa Köppel und Bruno Seelos festgelegt, dass die Amtsübergabe per 1. April 2023 erfolgt. (gk)