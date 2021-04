WIDNAU Beim Schulhaus Schlatt steht zwei Wochen lang ein zweites Freiluft-Hockeyfeld Die Rheintal Gators bieten auch in Widnau ein Freiluftspielfeld an – müssen aber ihr Grümpelturnier absagen. 16.04.2021, 05.00 Uhr

Unihockey unter freiem Himmel: Ab jetzt auch beim Schulhaus Schlatt, Widnau, möglich. Bild: Jan Felde

(red/pd) Seit 1991 bieten die Rheintal Gators im Rheintal die Möglichkeit an, Unihockey zu spielen. Dieses Jahr feiern sie ihr 30-jähriges Bestehen. Der Verein wuchs von einem zarten Pflänzchen mit 15 Personen zu einem kräftigen Baum mit mittlerweile über 400 aktiven Mitgliedern.

Die vielen Aktivitäten und Events, die die Gators normalerweise organisieren und durchführen, zeigen, dass nebst dem sportlichen auch der kameradschaftliche Aspekt einen hohen Stellenwert hat. Wegen der aktuellen Lage sind Anlässe jedoch unmöglich. «So müssen die Gators schweren Herzens das beliebte Jubiläums-Grümpelturnier absagen», schreibt der Verein in einer Mitteilung. Das Turnier hätte das Motto «Weltall» gehabt.

Die Planungsunsicherheit und der aktuelle Ausblick auf bevorstehende Öffnungen liessen dem Verein keine andere Möglichkeit. Es steht jedoch bereits der Termin fürs nächste Jahr fest: 14. Mai 2022. Das OK arbeitet jetzt schon an der Gestaltung des Turniers und hofft darauf, dass es sich weiter so viel Beliebtheit erfreut wie bisher.

Der Amateursport leidet in der Pandemie besonders

Nebst den Events hat auch das Kerngeschäft der Rheintal Gators mit Trainings, Cupspielen und Meisterschaft in der Saison 2020/21 stark gelitten. Die Saison wurde am 23. Oktober 2020 für alle Teams unterbrochen, am 19. Januar ganz abgebrochen. Auch der Trainingsbetrieb in der Halle musste bei den älteren Teams teils ganz eingestellt und konnte bis heute noch nicht wieder aufgenommen werden. Die Trainerinnen und Trainer halten ihre Schützlinge mit kreativen Onlinetrainings fit. Alle sind in dieser anspruchsvollen Lage froh um Abwechslung und sozialen Kontakt, sei es nur über ein Online-Training oder -Treffen. Zudem gab es alternative Trainingsformen in kleinen Gruppen, stets im Rahmen der Regelungen des BAG.

Die Gators hoffen, 2021/22 wieder voll angreifen zu können – auf Juniorenstufe mit Trainings in den Altersstufen U6 bis U21 oder in den Aktivteams im Breiten- und im Leistungssport.

Zwei Aussenfelder in Widnau und Rebstein

Einen Silberstreifen am Horizont bietet das Streetunihockeyfeld, das beim Schulhaus Schlatt aufgestellt wurde. Swiss Unihockey hat dies zur Verfügung gestellt; es steht bis Samstag, 1. Mai, dort. Darauf haben Kinder und Jugendliche gut zwei Wochen lang die Chance, draussen Unihockey zu spielen; erste Eindrücke der Sportart zu gewinnen oder sich in Technik und Bewegungsablauf zu verbessern.

Bereits seit Ostern besteht an der Grundstrasse in Rebstein ein Aussenfeld, dieses bleibt bis im Herbst bestehen. Für die Aussenfelder gelten die Massnahmen – sie sind wichtig, damit die Gators wieder in der Halle vor Zuschauern dem gelochten Ball nachjagen können.