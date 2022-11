Fussgängerin in Widnau beim Überqueren der Strasse angefahren

Widnau Beide hatten Grün: Fussgängerin beim Überqueren der Strasse angefahren und verletzt Am Freitagmittag ist es auf der Unterdorfstrasse in Widnau zu einem Unfall zwischen einem Lieferwagen und einer 48-jährigen Fussgängerin gekommen. Die Fussgängerin wurde dabei verletzt. 04.11.2022, 16.07 Uhr

Die Frau wurde auf dem Fussgängerstreifen angefahren und verletzt. Bild: Kapo SG

Ein 40-jähriger Mann fuhr mit seinem Lieferwagen auf der Rheinstrasse in Richtung Kreuzung Unterdorfstrasse. Da das Lichtsignal auf Rot geschaltet war, hielt er an. Als es Grün wurde bog er mit seinem Lieferwagen links in die Unterdorfstrasse ab. Dabei übersah er die 48-jährige Frau, welche ebenfalls Grün hatte und gerade dabei war den Fussgängerstreifen zu überqueren. Durch die Kollision mit dem Lieferwagen wurde die Fussgängerin gemäss Mitteilung der Polizei eher leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. (kapo/chs)