Gianni Ceraolo übernimmt das Ruder beim Widnauer Dorftheater

Widnau Bald führt Dorftheater neues Stück auf: «Es zählt zu den lustigsten Aufführungen» – Gianni Ceraolo übernimmt das Ruder Das Dorftheater Widnau bereitet sich unter neuer Führung auf seine nächste Produktion vor, die im nächsten April Premiere feiert. 13.07.2022, 05.00 Uhr

In der Mitte (4. und 5. von links) der neue und bisherige Präsident Gianni Ceraolo und sein Vorgänger Bruno Zahnd mit den Neuen (von links) Philipp Jossi, Björn Jakob, Sandra Rosetti, Petra Ledergerber, René Eugster und Elmar Hobi. Es fehlen Nils Horn, Harry Gerhäuser und Andreas Nüesch. Bild: PD

Noch nie in seiner 20-jährigen Geschichte konnte das Dorftheater Widnau so viele neue Mitglieder im Verein aufnehmen. Sieben Männer und zwei Frauen möchten in Zukunft vor und hinter der Bühne das Dorftheater unterstützen; die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf zwei neue Gesichter auf der Bühne freuen.

Ein von Spontaneität geprägtes Vereinsjahr

Präsident Bruno Zahnd blickte in seinem Jahresbericht auf ein anspruchsvolles Jahr zurück, das von viel Spontaneität und kurzfristigen Entscheidungen geprägt war. Nach einjähriger Pause konnten die zwölf Schauspielerinnen und Schauspieler mit ihrem Regisseur Andreas Neusser die Proben für das neue Stück «Love and Peace in der Gemeindeverwaltung» aufnehmen. Am 12. Mai konnte das Team zur ersten Vorstellung auf der Bühne Gäste des Hauptsponsors Raiffeisenbank Mittelrheintal begrüssen. An sechs öffentlichen und drei privaten Vorstellungen konnte das Dorftheater Widnau mit Humor, Spass und vielen Lachern das Publikum unterhalten.

«Ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, dass dieses Theaterstück zu den lustigsten Aufführungen zählt», sagt Bruno Zahnd. Auf jeden Fall sei es eine grosse Motivation für die kommenden Jahre. Der Präsident lobte den guten Vereinsgeist und die Mitarbeit aller Beteiligten, egal ob Helferinnen oder Helfer, Technik, Maske, Frisuren, Souffleusen oder Crew auf der Bühne. Er betonte: «Es macht Spass, ein Teil dieser Truppe sein zu dürfen.» Kassier Gianni Ceraolo erläuterte die Jahresrechnung, die mit einem kleinen Verlust abschloss. Trotzdem wurde der Mitgliederbeitrag nicht erhöht. Zwei Änderungen in den Statuten gaben zuerst etwas zu reden, wurden dann aber einstimmig angenommen.

Nach sieben Jahren gab Präsident Bruno Zahnd seinen Rücktritt bekannt. Da er sich nach seiner Pensionierung ein halbes Jahr im Ausland befinden wird, kann er das Amt nicht mehr ausüben. Als Mitglied bleibt er dem Verein jedoch erhalten. In ihrer Laudatio erklärte Susi Miara: «Als Bruno Zahnd vor sieben Jahren erstmals zum Dorftheater stiess, wollte er als Mitglied aufgenommen werden. Dass er am Abend der Hauptversammlung dann gleich als Präsident nach Hause fährt, damit hatte er nicht gerechnet. Obwohl er zuerst einige Probleme lösen musste (Suche nach neuem Probelokal und nach neuer Regie) scheute er die Arbeit nicht und brachte mit seiner professionellen Art das Dorftheater Widnau wieder auf Vordermann.»

Einstimmig wurde Gianni Ceraolo als neuer Präsident gewählt. Rina Buschor übernimmt das Amt der Kassierin und Claudia Weder das Amt der Aktuarin. Die übrigen Vorstandsmitglieder – Sabine Bordasch, Susi Miara, Ursi Wildhaber und Meini Keel – wurden ebenfalls bestätigt.

Im August findet bereits die erste Leseprobe statt

Gespannt warteten die Mitglieder auf die Vorstellung des neuen Theaterstücks «Saure Zeiten – Sturm im Gurkenglas», eine turbulente Komödie in drei Akten von Andreas Wening. Die 14 Schauspielerinnen und Schauspieler nahmen an diesem Abend bereits die Textbücher entgegen, um sich mit dem Stück vertraut zu machen. Ende August wird die erste Leseprobe stattfinden, Mitte Oktober beginnen die intensiven Proben. Die Premiere findet am 14.April statt.

Auf der Bühne stehen Susan Gerhäuser, Roger Frischknecht, Susi Miara, Ursi Wildhaber, Peter Stäuble, Gianni Ceraolo, Marie-Helene Diefenthaler, Philipp Jossi, Lara Gerhäuser, Anita Durot, Elais Jakatics, Corinne Pozzan, Simona Willi und Elmar Hobi. Regie führt Andreas Neusser. (pd)