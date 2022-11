Widnau Auktion für einen guten Zweck: Am Martinimahl kamen dieses Jahr 69’000 Franken zusammen Martin Frei konnte am Martinimahl wiederum einen beachtlichen Betrag für Projekte des Schweizer Bauordens sammeln. Susi Miara 15.11.2022, 05.00 Uhr

Auktionator Simon Rohrer in Aktion. Bild: Susi Miara

Seit bald 25 Jahren lädt Martin Frei am Samstag nach dem Martinstag zum Martinimahl in den «Metropol»-Saal ein. Mit 143 Gästen sei die Zahl der Teil­nehmenden so gering wie noch nie, merkte Martin Frei an. Überrascht zeigte er sich deshalb vom Erfolg der Versteigerung: 69'000 Franken kamen zusammen; zwar keine Rekordsumme, aber doch ein beachtlicher Betrag. Der Erlös aus der Auktion, dazu noch Spenden, kommen vollumfänglich dem Schweizer Bauorden zugute. Kein einziger Franken davon wird für Essen und Getränke der Gäste ausgegeben. Diese Kosten übernimmt jeweils Martin Frei persönlich.

Der reichlich gedeckte Gabentempel liess kaum Wünsche offen: Bilder, Früchte- und Fleischkörbe, Kunstwerke, Kerzen, Weine, Spirituosen, Spielsachen, Adventsgestecke und vieles mehr wurde abwechselnd von den beiden Auktionatoren Christof Frei und Simon Rohrer angeboten. Den höchsten Preis, 5000 Franken, erzielte ein grosser von Peter Federer gestalteter Kerzenständer. Eine von Kuspi gegossene Schaufel für den neuen Diepoldsauer Brunnen wurde für 2000 Franken ersteigert. Weihnachtsguetzli waren einem Käufer gar 1000 Franken wert, und ein grosser Adventskalender inklusive Wäschekorb ging für 2600 Franken weg.

16'000 Franken für Spitalprojekt in Indien

Ausserdem wurde eine 125 Kilo schwere und 144 Zentimeter grosse biblische Statue aus Teak-Wurzelholz versteigert, die Vikar Sebastian Thayyil aus Näfels nach Widnau brachte. 16'000 Franken kann er nun für ein Spitalprojekt in Palai in Indien spenden. Der Schweizer Bauorden ist eine Hilfsorganisation, deren Ziel es ist, durch Spenden und direkte Arbeitseinsätze den in- und ausländischen Bedürftigen Unterstützung zu geben. Präsidiert wird er vom Widnauer Arzt Martin Frei.

Dieser dankte am Schluss des Abends sowohl seinen Töchtern, Magdalena Mattle, Ruth Gschwend und Franzisca Frei, für ihre Unterstützung, als auch den Schülerinnen und Schülern der OMR, die in verschiedenen Funktionen den Abend über im Einsatz standen.