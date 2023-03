Katholischen Kirchgemeinde Widnau: Anfeindungen zeigen Wirkung

Widnau Anfeindungen zeigen ihre Wirkung: Verwaltungsrat der Katholischen Kirchgemeinde tritt fast geschlossen zurück Unüberbrückbare Differenzen mit Pfarradministrator Georg Changeth führten dazu, dass der Verwaltungsrat der Katholischen Kirchgemeinde genug hat und sich für keine weitere Amtszeit zur Verfügung stellt. Monika von der Linden Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Präsident Jean-Pierre Chéreau und Finanzchefin Karin Schwarz gelingt es trotz ausführlicher Erklärung nicht, allen Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, dass eine Erhöhung des Personalbudgets keinen Einfluss auf den Haushalt des Zweckverbandes hat. Bild: Monika von der Linden

Besser als am Donnerstagabend konnten die Widnauer Katho­likinnen und Katholiken das ihnen eigene duale System nicht veranschaulichen. Der Abend begann mit einer Andacht in der Kirche. Es folgte die Gemeindeversammlung im Jakobihus. Hatte man im Gotteshaus noch für ein friedliches Mitei­nander gebetet, schien dies im weltlichen Teil des Abends vergessen. Richard Dünser fasste den Verlauf der Versammlung so zusammen: «Letztes Jahr habe ich gesagt, dass man sich überlegen muss, wie man die Leute behandelt und ob sie danach noch bleiben.» An einer Informationsveranstaltung im März 2022 war es um die gegenüber dem Mesmer ausgesprochene Kündigung zu heftigen Wortwechseln gekommen.

Rolf Sieber begrüsst den Rückzug des Rates

Die Leute, von denen Richard Dünser sprach – ein Grossteil der gewählten Behördenmitglieder (siehe Kasten) – bleiben nicht. «Wir haben genug von den persönlichen Anfeindungen und Beleidigungen», sagte Präsent Jean-Pierre Chéreau. Er fasste seinerseits den Entschluss zusammen, warum der Verwaltungsrat fast geschlossen er­klärt hatte, sich nach Ablauf der Amtszeit Ende Jahr aus dem Gremium zurückzuziehen.

Rolf Sieber, ehemaliger Verwaltungsrat und amtierender Kollegienrat, begrüsste es, dass Jean-Pierre Chéreau, Vizepräsidentin Nicole Rüttimann und die Leiterin der Finanzen, Karin Schwarz, nicht erneut kandidieren werden. «Ich hätte sonst ein Votum für ihren Rücktritt ab­gegeben», sagte er. Rolf Sieber stört es aber, dass mit allen scheidenden Rätinnen und Räten, deren Wissen um die Geschäfte verloren gehen wird.

Antrag angenommen, Einfluss wächst aber nicht

Rolf Sieber hatte sich bereits früher am Abend an die Versammlung gewendet und zwei Anträge gestellt. Der erste bezog sich auf den Personalaufwand im Budget der Kirchgemeinde. Mit 60 Ja- und 40 Nein-Stimmen (Absolutes Mehr: 76) entschied die Versammlung, den Posten um 100000 Franken zu erhöhen. Die Befürwortenden erhoffen sich, mit dem Geld einen dritten Priester für die Seelsorgeeinheit finanzieren zu können.

Vorgängig hatte der Präsident eingehend erklärt, dass die Kirchgemeinde in diesem Jahr keinen Einfluss mehr auf den Stellenplan des Zweckverbandes hat. Der Anstellungsträger des Pastoralteams hat das Budget 2023 bereits verabschiedet. «Wir können erst einen Theologen suchen, wenn wir den Bedarf kennen», sagte Jean-Pierre Chéreau. Der wird abgeleitet vom Seelsorgekonzept, dass das Pastoralteam im Mai vorlegen wird. «Es wird nicht am Budget des Zweckverbandes scheitern, einen zusätzlichen Seelsorgenden einzustellen.» Innerhalb des dualen Systems der Katholischen Kirche obliegt es dem Bischof, zu entscheiden, ob jemand beauftragt wird und wer dies sein wird. Die Behörden stellen das Personal an und finanzieren es.

Am Donnerstag war noch offengeblieben, ob Rolf Siebers Antrag als angenommen gilt. Dem ist so. Roger Fuchs, Mediensprecher des Katholischen Konfessionsteils, bestätigt auf Anfrage, dass ein Antrag laut Gemeindegesetz angenommen ist, wenn auf ihn das Mehr der Stimmen entfällt. Ein Ab­solutes Mehr ist hingegen bei Wahlen nötig.

Der zweite Antrag von Rolf Sieber betrifft das Projekt Büchel. Er erachtet es als über­flüssig, 75000 Franken für eine Konzeptstudie zu budgetieren.

Kirchgemeinde ermittelt langfristigen Raumbedarf

Der Verwaltungsrat hatte letztes Jahr eine Zustandsanalyse über das Jakobihus, das Kathrinahus und die Kirche erstellen lassen. Um bauliche Mängel zu beheben, müssten etwa 2 Mio. Franken ausgegeben werden.

Bevor der Rat investiert, wird er mit professioneller Un­terstützung ermitteln, welchen Bedarf die Kirchgemeinde in zwanzig bis dreissig Jahren an Räumen und Gestaltung voraussichtlich haben wird. Die Bürgerschaft folgte dem Rat und lehnte Rolf Siebers zweiten Antrag mit 68 Nein- gegenüber 33 Ja-Stimmen ab. Budget und Steuerplan hingegen nahm sie an. Die Jahresrechnung erhielt 77 Ja- und 39 Nein-Stimmen.

Erneuerungswahlen: Widnau sucht neuen Rat Am 10. September bestellt der Katholische Konfessionsteil im Kanton St.Gallen seine Behörden neu. In Widnau werden Verwaltungsrat, Pfarreirat, GPK und Kollegienrat für die Amtsdauer 2024 bis 2027 neu gewählt. Eine Erkenntnis der Gemeindeversammlung vom Donnerstag ist, dass der Kirchenverwaltungsrat wahrscheinlich komplett aus­getauscht wird. Nicht mehr zur Verfügung stellen sich folgende Bisherigen im Verwaltungsrat: Jean-Pierre Chéreau (Präsident), Nicole Rüttimann (Vizepräsidentin), Karin Schwarz, Petra Stieger, Michael Kaufmann und Simon Rohrer. Birgit Christine Törnell hat sich noch nicht entschieden. Weiter treten GPK-Präsident Peter Schmitter und Kollegienrätin Karin Schwarz nicht mehr zur Wahl an. Alle erwähnten Personen führen ihre Ämter bis Ende 2023 weiter aus. Niemand von ihnen erklärte einen vorzeitigen Rücktritt. (vdl)

