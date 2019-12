Wettkampfsaison im Eiskunstlauf tritt in die heisse Phase Momentan gibt es fast jedes Wochenende einen Wettkampf mit Rheintaler Beteiligung. Maya Seiler 07.12.2019, 05.00 Uhr

Wichtige Erfahrungen gesammelt (v.l.): Alina Fräfel, Jill Seitz, Chenoa Züger, Liza Nikonova, Amélie Leupold, Mina Bergmann, Leonie Woodtli und Emily Metzler (vorne). Bild: pd

Manche Bewerbe sind nur für Läuferinnen mit nationalem Niveau, andere auch für Breitensport-Kategorien.

Zwar stand das Training für den Auftritt an der Show on Ice für viele im Mittelpunkt. Trotzdem nahmen neun Läuferinnen und das Junioren-Tanzpaar des Eislaufvereins Mittelrheintal im November an insgesamt vier Wettkämpfen teil. Mina Bergmann reiste vor drei Wochen nach Innsbruck, wo sie in einem internationalen Feld von über 30 Nachwuchsläuferinnen den hervorragenden fünften Rang belegte und mit 84,28 Punkten ihre bisherige Bestleistung erzielte. Gleichzeitig kämpften in Dübendorf Emily Metzler, Jill Seitz, Chenoa Züger und Liza Nikonova um Ränge und Punkte. Die siebenjährige Emily holte den Sieg in der Kategorie der jüngeren Interbronze mit zwei sauber gestandenen Axeln und Pluspunkten in der Kombipirouette. Liza wurde im Silber Zweite. Am vergangenen Wochenende erreichten die Eistänzer Alina Klein und Maxim Kobelt an der Bosporus Trophy in Istanbul Platz 21, mit 98,28 Punkten ebenfalls ihre bisher höchste Bewertung. Gleichzeitig fand in Flims ein Swisscup-Bewerb statt, der auch allen unteren Kategorien offenstand.

Schweizer Meisterschaft ist dieses Wochenende

Neben Mina Bergmann bei den U14 waren auch die Interbronze-Mädchen Leonie Woodtli und Alina Fräfel, die Bronze- Läuferin Amélie Leupold sowie die Silber-Damen Satu Kempter und Liza Nikonova am Start. Leonie verpasste mit Platz vier nur knapp das Podest. Satu und Liza holten gleich Silber und Bronze ab. Mina Bergmann wurde im Kurzprogramm Vierte; in der Kür lief es nicht so gut, zum Schluss gab es Platz fünf. Auch im Dezember stehen noch einige Wettkämpfe an; die Schweizer Meisterschaft von diesem Wochenende ist für die Eistänzer der Höhepunkt; U14 und U15 folgen im Januar.