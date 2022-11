Altstätten Staatsanwaltschaft befand: Werner Ritter nicht in seiner Ehre verletzt Das Verfahren gegen vier ehemalige Museumsverantwortliche wurde eingestellt. Werner Ritter, der einen Strafantrag gestellt hatte, sei nicht in seiner Ehre verletzt worden, so die Staatsanwaltschaft. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Mit seiner Ehrverletzungsklage gegen vier ehemalige Verantwortungsträger des Altstätter Museums ist Werner Ritter nicht durchgedrungen, trotzdem ist er zufrieden: Das Museum habe wieder eine vernünftige Strategie und solle positiv in den Schlagzeilen erscheinen. Bild: gb

Die Beschuldigten hatten den Vereinsmitgliedern am 9. August 2021 einen Brief geschickt, in dem es hiess: «Werner Ritter hat in den letzten Jahren grosses Engagement für das Museum bewiesen, unter seinem Präsidium ist es jedoch im Vorstand wiederholt zu untragbaren Vorkommnissen und existenziel­-len Konflikten gekommen.» Ritter habe «eine konstruktive und wertschätzende Zusammenar­beit im Sinne der übergeord­neten Sache verunmöglicht». Schliesslich wurde Werner Ritter an der Hauptversammlung abgewählt.